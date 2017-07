Waarom gaf Belgische toeriste valse naam op en wat deed ze bij beruchte Thaise “sekte”?

Elise Dallemagne, de Belgische toeriste (30) die in april om het leven kwam op het Thaise ‘Dodeneiland’ Koh Tao, probeerde haar identiteit te verhullen toen ze incheckte in haar hotel. Dat heeft een medewerker van het resort aan de politie verklaard. Ondertussen onderzoeken de speurders ook het verband tussen Dallemagne en een omstreden “sekte”.

LEES OOK. Belgische toeriste dood teruggevonden op berucht ‘Dodeneiland’ tijdens wereldreis

De medewerker van het hotel, die anoniem wenst te blijven, zei aan de speurders dat Dallemagne op 19 april rond 15 uur incheckte in het Triple B Hotel. “Ze had een rugzak mee en vroeg de goedkoopste kamer”, luidt het.

De 30-jarige Belgische schreef eerst haar echte naam in het gastenboek, maar weigerde om haar identiteitskaartnummer erbij te schrijven. Iets wat de andere gasten wel allemaal hadden gedaan. “Ze zou me het nummer later wel nog geven”, aldus de medewerker. Vervolgens schrapte ze haar familienaam om die te veranderen door “Depis”. De speurders hebben voorlopig geen idee waarom ze dat deed.

Foto: *

Nog diezelfde dag brak er rond 19 uur brand uit in de kamer van Dallemagne, waarna de Belgische het gebouw uitvluchtte. Een week later werd haar levenloze lichaam ontdekt op zo’n 2,5 kilometer van het hotel. Omdat haar moeder niet gelooft dat Elise zichzelf om het leven gebracht heeft, hebben de Thaise speurders het onderzoek naar de dood heropend.

Skype-gesprek met moeder

Kort voor haar verdwijning had Dallemagne nog een Skype-gesprek met haar moeder, Michele van Egten. Na achttien maanden rondreizen in Azië zou ze terugkeren naar huis, vertelde ze. Daarvoor had ze al meerdere voorbereidingen getroffen, bleek ook uit getuigenissen ter plaatse. Ze zou terugkeren en een tijdje werken in België, zodat ze wat geld kon sparen en kon terugkeren.

Dallemagne had tickets gekocht om met de ferry van Koh Phangan (via Koh Tao) naar Chumphon te gaan. Ze stapte echter af in Koh Tao en liet haar bagage achter op de ferry. Die bagage wordt momenteel onderzocht.

Duitse goeroe

Als Dallemagne in Thailand was, bracht ze ook veel tijd door bij de Sathya Sai Baba-beweging en meer bepaald bij de Duitse goeroe Raaman Andreas. De beweging, genoemd naar een in 2011 overleden Indiase goeroe van wie de volgers geloven dat hij een reïncarnatie is van God en in staat is om de overledenen weer tot leven te brengen. Hoewel de beweging meer dan 1.200 centra in 126 landen heeft, is het volgens critici niet meer dan een sekte. Zo kwam de beweging de laatste jaren vooral in het nieuws door klachten wegens ongewenste seksuele intimiteiten en fraude.

Goeroe Sathya Sai Baba in 1948. Foto: *

Moeder Michele vreest dat haar dochter “opgeslokt” werd door de beweging en dat die mogelijk iets met haar dood te maken heeft.

De agenten willen eerst en vooral met Andreas spreken om te weten in welke mentale staat Dallemagne verkeerde net voor haar dood. “En mogelijk kan hij ons ook zeggen waar ze allemaal geweest is”, aldus de plaatselijke politiechef. Aan de Britse krant The Mirror vertelde Andreas al dat Dallemagne vaak in zijn centrum op bezoek kwam, maar dat hij het de laatste keer te druk had om echt met haar te praten. “Ik weet wel dat ze echt blij was na het Skype-gesprek met haar ouders”, luidt het. “Ze gedroeg zich normaal, ze was zeker niet droevig.”

‘Dodeneiland’

De voorbije vier jaar zijn er zeven toeristen gestorven op Koh Tao, dat daarom het ‘Dodeneiland’ genoemd wordt. Veel van de sterfgevallen gebeurden in vreemde of nog onverklaarde omstandigheden. Een van de meest beruchte zaken is de moord op de Britse toeristen Hannah Witheridge en David Miller in 2014. Twee arbeiders uit Myanmar werden veroordeeld voor de moord, maar de zaak is nog niet gesloten omdat het politieonderzoek “zo knullig” uitgevoerd werd.