Vandaag de eerste massaspurt in de Tour: zo vorm je de perfecte sprinttrein

De tweede etappe van de Tour trekt vandaag richting Luik, maar een gevecht bergop zoals in Luik-Bastenaken-Luik hoeven de wielerfans niet te verwachten. Zonder verrassingen of ongelukken vindt er vanavond een massaspurt plaats aan de monding van Ourthe en Maas. En dus krijgen we vandaag ook het eerste gevecht der sprinttreintjes. Die treintjes geraakten vorig jaar in de Tour maar moeilijk op de rails. En dus was onze vraag aan Lotto-Soudal van André Greipel: hoe werkt de ideale sprinttrein?

Volg de tweede Tourrit hier LIVE!

De massasprints in de Tour van 2016 waren chaotisch. De meeste sprintersploegen kregen hun treintje niet altijd zoals gehoopt in positie en Mark Cavendish profiteerde dat het een lieve lust was. Ook bij Lotto-Soudal liep het een paar keer verkeerd. Tot op de Champs-Élysées. De rode brigade van André Greipel vond elkaar blindelings en piloteerde zijn Duitse kopman perfect naar zijn elfde Tourritzege.

Dit jaar wil Lotto-Soudal liefst niet wachten tot in Parijs om Greipel te zien scoren. Liefst gebeurt dat vandaag al in eigen land. In Luik. Iedere renner van de negenkoppige Belgische ploeg weet perfect wat van hem te wachten staat. Ze leggen het zelf aan u uit.

Kilometer 195 tot +- kilometer 10: Thomas De Gendt en Lars Bak

De eerste man van Lotto-Soudal die vandaag aan de bak moet is Thomas De Gendt. Eens de vroege vlucht van de dag vertrokken is, zal de ervaren hardrijder zich samen met ploegmakker Lars Bak op kop van het peloton zetten. Klaar om de aanvallers perfect binnen schot te houden. “Dat psychologisch spel vind ik geweldig”, zegt De Gendt. “Als je hulp krijgt van andere ploegen, maakt dat niet veel uit. Dan hou je de kloof op zo’n 4 à 5 minuten en vanaf 70 kilometer van de meet drijf je het tempo op. Maar het gebeurt dat er zes man weg zijn en dat ik er alleen voor sta om de afstand binnen de perken te houden. Dan moet je de indruk geven dat je sterk bent en er op korte tijd ineens twee of drie minuten afdoen. Daar schrikken ze vooraan van en dan houden ze automatisch in. Zodat ik ook weer wat meer op mijn gemak zit.”

Al gaat het er in de Tour wel veel hectischer aan toe dan in een andere rittenkoers. “Zelfs in de vlakke ritten, als de goede vlucht vertrokken is, komen de klassementsrenners met hun treintjes van zes man vooraan wringen. Eerst de ploeg van de leider, dan die van de tweede in het algemeen klassement, dan van de derde, de vierde… Ik weet nu al: ik ga me de volgende weken weer druk maken. De banner van 25 kilometer is zo’n breekpunt. Alsof al die klassementsrenners dan in hun oortjes te horen krijgen dat ze moeten opschuiven. Froome, Porte, Contador, Quintana: allemaal hebben ze zes man rond zich. Dat is veel te veel volk op een veel te kleine plek.”

Al naargelang het moment waarop de vroege vlucht gegrepen wordt zit het werk van De Gendt en Bak er op 20, 10 of zelfs pas 5 kilometer van de meet op.

Kilometer 10 tot kilometer 1: Tiesj Benoot, Tim Wellens, Adam Hansen en Tony Gallopin

Vanaf het moment dat de vroege vlucht gegrepen is, is aan Benoot, Wellens, Hansen en Gallopin om de Lotto-trein stilaan op de rails te zetten. Zij houden het tempo hoog, zetten kopman Greipel uit de wind en loodsen indien nodig de Duitser samen met Sieberg en Roelandts naar voor in het peloton. “Het hangt af van rit tot rit hoe we het werk verdelen. Als je laat in de wind komt kan je zelf een lange beurt doen, anders wisselen we vaker af. We brengen de echte snelheidsmannen veilig en rustig naar voor zodat ze zonder veel energie te verspillen aan de echte finale kunnen beginnen”, vertelt Tiesj Benoot.

Kilometer 1 tot 500 meter: Marcel Sieberg

Onder de rode vod is het vervolgens aan Marcel Sieberg om het tempo de hoogte in te jagen en de sprinttrein op kruissnelheid te brengen. “Sibi” en landgenoot Greipel zijn onafscheidelijke boezemvrienden en Sieberg trekt al sinds mensenheugnis de sprint aan voor “de Gorilla”. “Normaal gezien begint mijn werk bij het ingaan van de laatste kilometer en probeer ik Jürgen Roelandts en André Greipel heelhuids op 500 meter van de finish te brengen. “Roelandts zal wel zien wanneer ik kapot zit, wanneer het tijd is om over te nemen”, zegt Sieberg. Misschien moet ik wel vroeger de sprint aantrekken. We zijn oud genoeg om naar de andere sprinttreintjes te kijken en misschien enkele renners van andere teams te gebruiken. Elke etappe is anders. We hebben wel vaste posities en afspraken, maar op de dag zelf kan er nog veel veranderen.”

500 meter tot 200 meter: Jürgen Roelandts

Jürgen Roelandts is in deze Tour de vaste lead-out van André Greipel. “In een ideaal scenario kan Sieberg het trekken tot 500 meter en is het mijn beurt om aan te gaan”, legt Roelandts uit. “Dan is het een beetje kijken naar de wind, welke kant André kan passeren. En hopelijk komt hij op 200 meter van de meet uit mijn wiel. Het gewriemel met de concurrentie is op dat moment voorbij. Als je een echt goede trein op de rails hebt, zijn de laatste anderhalve kilometer de makkelijkste in de sprint. Het echte gevecht gebeurt in de kilometers daarvoor waarin het niet makkelijk is om Greipel niet kwijt te geraken in de mierennest.”

200 meter tot de finish: André Greipel

En dan is het aan de sprintkopman om het harde labeur van 195 kilometer om te zetten in een klinkende zege. In een ideaal scenario komt Greipel op 200 meter van de meet uit het wiel van Roelandts en sprint hij op volle snelheid naar de overwinning. “Het is altijd moeilijk om te zeggen hoe de perfecte sprint eruit zal zien, maar daarom hebben we renners in de ploeg met veel ervaring”, meent Greipel. “Je kan niet op voorhand alles exact vastleggen, mijn ploegmakkers moeten zich kunnen aanpassen aan het wedstrijdscenario. Om uit de problemen te blijven zou het super fijn zijn om de lead-out vanop vijf kilometer van de finish te beginnen. Als ik al aan het afzien ben in het achterwiel van mijn ploegmakkers, weet ik dat we echt snel aan het gaan zijn. En dan is het mij om op volle kracht naar de finishlijn te stormen. Op 15 meter van de meet weet je wel hoe het zal uitdraaien. Of het mogelijk is om een sprint in de Tour de France te winnen zonder een goede lead-out? Alles is mogelijk. Maar Ik hou er meer van dat een ploeg zijn aandeel heeft in een overwinning.”