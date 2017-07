Venus Williams reageert voor het eerst op betrokkenheid in dodelijk ongeval: “Verslagen en diep bedroefd”

Brussel - De Amerikaanse tennisster Venus Williams heeft zaterdag via haar Facebookpagina voor het eerst gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk waarbij ze begin juni in Florida betrokken was. Williams verklaarde “verslagen en diep bedroefd” te zijn door het overlijden van de 78-jarige man, die als passagier in de auto zat waarmee ze in botsing kwam.

“Ik ben verslagen en diep bedroefd door dit ongeval”, aldus de 37-jarige Williams. “Ik wil mijn diepste medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Jerome Barson en ik zal dit blijven doen in mijn gedachten en gebeden.”

Het voormalige nummer een van de wereld, die momenteel elfde staat op de WTA-ranking, werd donderdag door de politie van de Amerikaanse staat Florida nog als schuldige aangeduid voor het gebeuren van het ongeval. Williams zou een rood licht genegeerd hebben en daardoor in botsing gekomen zijn met een andere wagen, waarbij de 78-jarige passagier twee weken later overleed aan zijn verwondingen.

Williams raakte zelf niet gewond en neemt maandag deel aan Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Haar tegenstandster in de eerste ronde is onze landgenote Elise Mertens (WTA 65). Vorige maand stonden beide speelsters nog tegenover elkaar in de derde ronde van Roland Garros, waarin Williams toen in twee sets (6-3, 6-1) aan het langste eind trok.