Bezoekers hangen tijdlang ondersteboven in rollercoaster van een door ongevallen geplaagd pretpark

Britse pretparkbezoekers beleefden zaterdag de schrik van hun leven toen ze een tijdlang ondersteboven vastzaten in een achtbaan. Het pretpark waar het incident gebeurde, kwam enkele weken geleden al in de media toen een kind om het leven kwam na een tragisch ongeval met een andere attractie.

De bezoekers van het Drayton Manor Theme Park in de Britse stad Staffordshire hadden hun zonnig uitje ongetwijfeld helemaal anders voorgesteld. Omstreeks half drie kreeg een van de attracties een technisch mankement, waardoor tientallen mensen ondersteboven bleven hangen.

Op video’s die op sociale media werden gedeeld, is te zien en te horen hoe de bange pretparkbezoekers uit uitschreeuwen van angst terwijl ze geen kant meer opkunnen. Volgens de directie van het park werd het euvel snel verholpen en werden de mensen op de achtbaan spoedig geëvacueerd, zonder dat er gewonden vielen.

Drayton Manor Theme Park kwam begin mei al in het nieuws toen een 11-jarig schoolmeisje stierf nadat ze uit een bootje viel tijdens een ritje op de Splash. Het meisje, dat op schoolreis was, kwam in het water terecht en overleed toen het volgende bootje, die haar leraren vervoerde, haar hoofd raakte. Volgens de Britse krant The Mail on Sunday kon het dodelijke ongeval worden vermeden indien de medewerkers van het pretpark de attractie tijdig hadden stilgelegd.