Als de oorlog in Syrië tevoren al gecompliceerd was, is het daar nu helemaal een kluwen. Gaan we naar de grote botsing van onze tijd? “Iedereen wil eerst zo veel mogelijk grondgebied op ISIS veroveren, dan zien we verder.”

Islamitische Staat (ISIS) wordt stilaan afgeschreven in het Midden-Oosten. ISIS zal niet compleet verdwijnen, want jihadisten gedijen verder. Maar de val van hun “Iraakse hoofdstad” Mosul is nakend, en ...