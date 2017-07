Mark Cavendish recreëert op hilarische wijze foto uit de oude doos met voorbeeld David Millar

Mark Cavendish kwam zaterdag niet verder dan een 176e plaats in de openingstijdrit van de 104e Ronde van Frankrijk, op 1’46” van winnaar Geraint Thomas. ‘Cav’ is ziek en focust zich dan ook vooral op zijn sprint. De Brit van Dimension Data houdt er echter wel de lol in en recreëerde een foto van zichzelf uit de oude doos.

Liefst achttien jaar geleden ging een toen 14-jarige Mark Cavendish maar wat graag op de foto met David Millar. De Schot reed toen voor Cofidis en was lange tijd het boegbeeld van het Britse wielrennen, vooraleer hij voor twee jaar geschorst werd voor dopinggebruik. Millar herstelde nadien wel zijn reputatie als fervent strijder tegen de doping.

Cavendish liep Millar zaterdag in Düsseldorf tegen het lijf en de twee besloten om hun foto uit de oude doos fijntje over te doen. Het resultaat is hilarisch: