Atalanta wil Castagne, maar Nice kan kaper op de kust worden

Het lijkt er sterk op dat Racing Genk dit weekend één van zijn basispionnen zal verliezen. Het Italiaanse Atalanta Bergamo had zijn zinnen gezet op Buffalo Thomas Foket. Maar die raakte om één of andere reden niet door de medische tests. De club uit de Serie A aarzelde niet en koos onmiddellijk voor plan B. Het richtte zijn pijlen op Timothy Castagne. De 21-jarige rechtsback van Genk ontbrak vanavond tijdens een oefenwedstrijd in en tegen Termien.

Maar ook de Franse club Nice heeft ondertussen zijn zinnen gezet op Castagne en die laatste lijkt daar meer heil in te zien dan in een verhuis naar Italië. De RTBF meldt dat de 21-jarige rechtsback een akkoord heeft met Nice, waar coach Lucien Favre hem absoluut wil. Maar Genk onderhandelt nog volop met Bergamo. Met andere woorden, de knopen zijn nog niet definitief doorgehakt.

De belofteninternational heeft nog een overeenkomst in de Luminus Arena tot 2019. Maar daar is wel een opstapclausule in opgenomen. Hij kan voor een niet nader gespecificeerd bedrag verhuizen naar een andere werkgever. Eerder al hadden ook Lazio Roma, Genoa en Torino hun belangstelling getoond.