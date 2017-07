De Confederations Cup: het vergiftigd geschenk aan het eind van een lang seizoen

De Confederations Cup wordt steeds vaker in vraag gesteld. Het tornooi kan op weinig interesse rekenen van voetbalfans en de meeste spelers zien het enkel als een verplicht nummertje. Ook clubs zijn niet met de Cup opgezet, omdat de deelnemers door de extra wedstrijden onvoldoende rust krijgen voor het komende seizoen. Alexis Sanchez is de verpersoonlijking van die vermoeidheid: in de grote competities speelde niemand meer matchen dan de Chileen.