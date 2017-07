De derde festivaldag begon in mineur: het regende dat het een lieve lust was. Dus zochten en vonden de festivalgangers onderdak bij de zwoele J. Bernardt. Daarna miezerde het nog een beetje, maar dat weerhield Werchter er niet van om massaal naar het hoofdpodium te trekken voor de aangekondigde zware gitaren van Blink-182, System of a Down en Linkin Park.