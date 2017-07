Deze negen snelle mannen zullen het vandaag uitvechten tijdens een koninklijke Tourspurt in Luik

Aankomst in Luik, maar anders dan in ‘La Doyenne’ vechten de sprinters het vandaag uit. Fernando Gaviria ontbreekt, voor het overige staan alle toppers aan de start. Hieronder de korte inhoud van hun seizoen tot dusver.

Volg de tweede Tourrit hier LIVE!

LEES OOK: Vandaag de eerste massaspurt in de Tour: zo vorm je de perfecte sprinttrein

Dylan Groenewegen (24) had met dubbele ritwinst de wind in de zeilen in de ZLM Tour, maar werd ziekjes op het Nederlands kampioenschap. “Op het NK was ik al een beetje snotterig”; zegt hij. “Dat zag ik ook terug in mijn wattages van de sprint. Dat leek helemaal nergens op.” Gisteren was hij ook nog de eerste renner van de Tour 2017 die tegen de grond, maar daar viel de schade mee. “Ik ben ok na een goede glijpartij”, zo liet hij wegen.

Foto: Photo News

Mark Cavendish (32) sukkelde drie maanden met het Eppstein-Barr-virus. Pas half juni keerde hij terug in de Ronde van Slovenië. “Ik vind het dapper dat Mark hier aan de start staat”, zegt manager Rolf Aldag. “Maar ik weet zelf niet wat we kunnen verwachten. Hij zal niet gelost worden in de neutralisatie, anders namen we hem niet mee. Maar een ritzege? Het zou onfair zijn omdat te verwachten. Tegelijk hoeft niemand verrast te zijn als hij hier toch wint. Mark heeft zoveel talent, maar op dit moment spreken de feiten tegen hem.” Cavendish finishte gisteren 176ste op 1’46” van Thomas.

André Greipel (34) was niet helemaal op de afspraak in de ZLM-Tour, maar had toen na af te rekenen met de nasleep van een maaginfectie die hij opliep tijdens de Hammer Series. Na een meer dan degelijke tijdrit (79ste, 57”) toont hij helemaal klaar te zijn voor de eerste sprint vandaag. “De aankomst in Luik is heel speciaal voor onze ploeg”, zegt Greipel. “Het zou geweldig zijn om te winnen bij de eerste kans, maar heel veel ploegen zullen dat in het achterhoofd hebben.”

Marcel Kittel (29) was gisteren de enige echte sprinter in de top tien (9e, 16”), wat bewijst dat zijn vorm uitstekend is aan het begin van deze Tour. Voelt zich naar eigen zeggen frisser dan vorig jaar, toen hij een halve Giro in de benen had. Heeft in theorie met Sabatini, Trentin en Gilbert een geweldige sprinttrein, mogelijk de sterkste in de race. Wil nu vooral vermijden dat andere sprinters daar van profiteren, zoals Cavendish het vorig jaar vaak deed. “In 2013 en 2014 won ik er telkens vier”, aldus Kittel. “Maar elk jaar zeg ik: Ik wil één overwinning in de Tour. En dat is ook mijn doel voor dit jaar.”

Foto: AFP

Nacer Bouhanni (26) finishte tweede in het voorbije Frans kampioenschap, achter Arnaud Démare. Een succes want Bouhanni komt dit jaar van ver terug: hij crashte eind april in de etappe naar Fox Valley in de Tour de Yorkshire, verloor het bewustzijn en moest tien dagen ter observatie in het ziekenhuis blijven. Met Dimitri Claeys naast hem wil Bouhanni voor het eerst in zijn carrière een rit winnen in de Tour. Een nadeel: zijn vaste lead out – poison-pilote – Geoffrey Soupe is er niet bij. “Zeker geen voordeel”, zegt Bouhanni, maar ook zonder hem moet het lukken.”

Arnaud Démare (25) begint aan deze Tour met het best mogelijke gevoel. Won een rit in de Dauphiné, won Halle-Ingooigem, won het Franse kampioenschap. “Ik heb nog nooit zoveel vertrouwen gevoeld”, liet hij niet ten onrechte optekenen in de Franse pers. De ploeg investeerde in zijn sprinttrein met het aantrekken van Davide Cimolai en Jacopo Guarnieri. Bovendien rijdt Thibaut Pinot na een lastige Giro niet vol voor een klassement. Alle neuzen staan bij FdJ in de richting van Démare, die zich in deze Tour echt als grote Franse sprinter wil bewijzen.

John Degenkolb (28) begon het seizoen heel goed, met een overwinning in de Dubai Tour, maar staat sindsdien droog. Was zeer constant doorheen het voorjaar, evenwel zonder te winnen. “Maar als we de wattages zien die hij haalt”, zegt manager Luca Guercilena. “dan zijn die gewoon goed. Hij heeft de kwaliteiten van een winnaar, dus het is gewoon een kwestie van tijd vooraleer dat terugkomt. Natuurlijk heeft hij in 2016 een moeilijk jaar gehad (trainingsongeval met Giant). Op dit moment is hij daar nog altijd van aan het herstellen.”

Foto: BELGA

Peter Sagan (27) is geen echte sprinter, maar won in de Ronde van Zwitserland met zoveel voorsprong op de concurrentie dat hij ook in de Tour verre van kansloos lijkt. Gisteren toonden beelden van de Franse televisie alvast dat hij tijdens zijn tijdrit sneller ging dan de tram in de binnenstad van Düsseldorf. Beter doen dan vorig jaar – drie ritoverwinningen – wordt evenwel een hele klus. “Ik probeer een rit te winnen en voor de zesde keer de groene trui te pakken”, aldus Sagan.

Alexander Kristoff (29) begint met gemengde gevoelens aan de Tour. Niet alleen presteerde de spurter de voorbije maanden allesbehalve overtuigend in Californië en de Dauphiné, vooral de vaststelling dat zijn vaste lead-out Michael Morkov de selectie niet haalde, zit hem flink dwars. “Omdat ik ervan overtuigd ben dat ik met hem erbij de sterkste lead-out zou gehad hebben”, zegt de Noor. “Dat heeft mij ontgoocheld. Maar blijkbaar wil men een team dat meer allround kan presteren en zich ook in de bergen kan tonen.”