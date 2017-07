Vakantiegangers moeten opletten: extreme hitte maakt slachtoffers in zuidoosten van Europa

Bij ons zit de zomer heel even in een dipje, maar op heel wat andere plaatsen in Europa is die volop aan de gang. In Zuidoost-Europa is dat misschien zelfs iets te veel: daar heerst er momenteel extreme warmte. In Bulgarije kostte die hitte intussen al aan 5 mensen het leven.

Wie naar het oosten of zuidoosten van Europa op vakantie gaat, houdt de komende dagen maar beter rekening met extreme warmte. In onder andere Griekenland en Turkije, twee populaire vakantielanden voor de Belgen, kunnen de temperaturen stijgen tot boven de 40 graden. In een aantal delen van Turkije geven voorspellingen zelfs temperaturen tot 45 graden aan. Dat is een pak meer dan wat ze gewoon zijn in deze periode van het jaar. Normaal schommelend de maxima daar nu rond 33 graden.

In Bulgarije heeft die hitte in hoofdstad Sofia intussen ook slachtoffers gemaakt. Daar is de temperatuur bijna 20 graden warmer dan normaal. Vijf mensen werden onwel en bezweken door de hittegolf.

Verwacht wordt dat de hitte in het zuidoosten van Europa nog tot dinsdag zal aanhouden.