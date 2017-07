Poging van Twitteraars om met #heterosexualprideday te spotten met holebi’s draait anders uit dan verwacht

Een poging van enkele Twitteraars om een hashtag te lanceren waarmee gespot wordt met holebi’s, is helemaal anders uitgedraaid. De hashtag wérd uiteindelijk trending, maar niet om de reden die de Twitteraars gehoopt hadden.

Juni is de VS traditioneel Pride Month. Dan worden in heel Amerika meerdere evenementen georganiseerd voor en door holebi’s en transgenders om de aandacht te vestigen om het streven naar gelijke rechten.

Ook onder andere Google en Facebook zetten Pride Month in de kijker, bijvoorbeeld door het lanceren van een emoji-regenboogvlag. En ook Twitter kwam daar nog eens bij toen naar aanleiding van de WorldPride Parade in Madrid en naar aanleiding van Pride Month afgelopen weekend de hashtag #Prideday trending was.

Maar al snel werd ook een ándere hashtag trending: #heterosexualprideday. Net als vorig jaar werd die hashtag gelanceerd als aanval op de holebi-gemeenschap om te spotten met PrideDay of om te klagen waarom er niet ook zo’n dag was voor heteroseksuelen. “Waarom is er geen dag om de heteroseksuelen te vieren net zoals dat holebi’s worden gevierd?”, zo klonk het.

This is the greatest hashtag in twitter history!! Proud straight male here ! RT if you're a proud heterosexual #HeterosexualPrideDay — Oak-Town☢Unfiltered™ (@hrtablaze) June 29, 2017

#heterosexualprideday is celebrating life that sadly #LGBTQ forgot how to celebrate. — mohamed Zidan (@inhabitmymind) July 2, 2017

Wanna piss off a liberal?



✅Be proud to be white

✅Marry a white spouse

✅Have lots of babies

✅Fight for their future#HeteroSexualPrideDay — Based White Goy (@BasedWhiteGoy3) June 29, 2017

Please retweet my #HeterosexualPrideDay flag to show your support for tradition, families, children. pic.twitter.com/xsW1S7dIJT — Ember Wolf (@EmberWolfTMNM) June 29, 2017

Lots of heterophobia on twitter today from #HeterosexualPrideDay being the top trend. Liberals hate everything that's normal. — Mark Dice (@MarkDice) June 29, 2017

Maar het was uiteindelijk om een andere reden dat de hashtag trending werd. Wereldwijd werd die overgenomen en gebruikt om te wijzen op de échte reden waarom er zoiets als een PrideDay is: omwille van de wereldwijde discriminatie tegen holebi’s en transgenders, tegenover de sociale acceptatie van heteroseksualiteit.

Anderen gebruikten de hashtag om erop te wijzen dat mensen met #heterosexualprideday de aandacht van #prideday wilden wegnemen: “Alsof je op iemands verjaardag aan iederéén cadeaus geeft opdat iedereen toch maar genoeg aandacht krijgt.”

Anderen sloegen de nagel op de kop: “Gay Pride is niet ontstaan om te vieren holebi te zijn, maar wel omwille van het recht om te bestaan zonder vervolgd te worden. Dus in plaats van je jezelf af te vragen waarom dat er geen heteroseksuele beweging is, kan je maar beter dankbaar zijn dat je er geen nodig hebt.”

In red are all the countries where it's illegal to be heterosexual. Must be tough #HeterosexualPrideDay pic.twitter.com/iVZ3rVpsKl — Trevor Tomlinson (@TrevTomlinson) June 29, 2017

There are no laws persecuting heterosexual couples limiting their freedoms or hate crimes committed against such #HeterosexualPrideDay — Christopher Zullo (@ChrisJZullo) June 29, 2017

#HetrosexualPrideDay is like celebrating your unbirthday, because you're jealous someone else gets more attention than you one day a year. pic.twitter.com/GYhySL9nnJ — Ricky Rocksteady (@RocksteadyRicky) June 29, 2017

in support of #HeterosexualPrideDay, I'd like to congratulate how brave you guys are for coming out to a potentially heterophobic family — *Kameron (@itsyaboykam) June 29, 2017

When straight people get killed or disowned, denied marriage, adoption, and fired for being straight then #HeterosexualPrideDay can exisit. — Jennifer Benitez (@TheJennyBenitez) June 30, 2017

Here are the names of all the victims of anti-straight hate:



.



.



.



Know their names, never forget. #HeterosexualPrideDay — Alex Morash (@AlexMorash) June 29, 2017