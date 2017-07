Nora uit ‘K3 zoekt K3’ getrouwd met haar “onmogelijke liefde”

De YouTuber en voormalige deelneemster aan ‘K3 zoekt K3’ Nora Gharib is gisteren in het huwelijk getreden met haar vriend Anson. Omdat ze beide uit andere culturen stammen, werd hun relatie lange tijd niet aanvaard, vooral door de ouders van Nora. Tijdens ‘K3 zoekt K3’ kwam daar echter verandering in en zaterdag zijn de twee na een verloving van ongeveer een jaar gelukkig getrouwd.

Het heeft lang geduurd voor de ouders van Nora Anson konden aanvaarden als haar vriend. Zo’n zeven jaar waren ze samen toen Nora deelnam aan ‘K3 zoekt K3’ en het was tijdens het programma dat haar ouders beseften dat Anson wel degelijk een goede jongen was.

“Ze wisten het al van in het begin, maar het duurde lang voor ze het uiteindelijk goedkeurden omdat ze het geen kans wilden geven”, vertelde Nora vorig jaar in een video voor Generation M. Na de shows van ‘K3 zoekt K3’ veranderde dat echter: “Mijn vader kwam naar mij en zei: ‘Ik heb het geaccepteerd. Het is in orde, we gaan alles in orde maken.’ Dus uiteindelijk: Geduld loont.”

VIDEO: K3-kandidate Nora getuigt over “onmogelijke” liefde