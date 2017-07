Bagage achtergelaten in het station of op de trein? Dat zal u binnenkort 100 euro kosten

Bagage achterlaten of vergeten in het station kan u mogelijk binnenkort een boete van 100 euro kosten. De NMBS en minister van Mobiliteit Bellot willen namelijk het aantal meldingen van verdachte pakketten in stations terugdringen.

De aanslagen van Parijs in november 2015 en de verhoging van de terreurdreiging hebben het aantal bommeldingen doen vermenigvuldigen. De voorbije drie jaar is het aantal meldingen van verdachte pakketten in stations zelfs verviervoudigd. Dat komt doordat veiligheidsmedewerkers onder andere ook in stations extra waakzaam zijn voor dergelijke zaken. Maar soms doen ‘grappenmakers’ een valse bommelding, iets wat sowieso al een boete kon opleveren en zelf kan leiden tot een gevangenisstraf.

Maar naast die grappenmakers en bommeldingen, kan ook onbewust achtergelaten bagage ernstige gevolgen hebben voor het openbaar vervoer. Een achtergelaten rugzak zonder eigenaar wordt al snel als verdacht beschouwd en dat kan heel wat gevolgen hebben, zoals onder andere vertragingen van de trein.

Foto: BELGA

Tot nu toe waren er geen sancties voor mensen die (al dan niet per ongeluk) hun bagage achterlieten op het perron, in de vertrekhal of op de trein. Maar minister van Mobiliteit Bellot bereidt nu een wet voor om daar wél sancties aan te kunnen verbinden. Achtergelaten bagage zou dan bestraft kunnen worden met een administratieve boete van 100 euro.

Ook al in buurlanden

Volgens Bellot volgt hij hiermee wat er al in onze buurlanden gebeurt: België is namelijk een van de weinige landen waar het achterlaten van bagage niet wordt bestraft. De minister hoopt dat mensen die snel afgeleid zijn hiermee voorzichtiger zullen omspringen met hun bagage, meer aandachtig zullen zijn en minder snel hun bagage per ongeluk zullen achterlaten.

Het voorstel wordt momenteel besproken binnen de regering. In afwachting van dergelijke boetes werd er al een sensibiliseringscampagne opgestart om reizigers te wijzen op de mogelijke gevolgen van het achterlaten van bagage.