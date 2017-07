Van Damme scoort beauty, maar moet dan van het veld na twee gele kaarten

Yes i scored my first ever goal for this great club , yes we lost in the last minute ,yes the referee screwed us over and yes i lost my shit!! #thisisla #caliclassico #ref #screwedus #sorrytomyteammates #2ndyellowcard #redcard #suspendednow #lovemyteam #myclub #greatguys #proud #capi #37 #firstgoal #proud #thoughloss #FYI #LosAngelsisstillCaliforniA

A post shared by Jelle Van Damme (@jelle_van_damme) on Jul 1, 2017 at 11:23pm PDT