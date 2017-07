Zo zien de sterren uit ‘The Nanny’ er vandaag uit

Wie zich de escapades van ‘The Nanny’ Fran Fine niet herinnert, kan zich vast nog wel iets voorstellen bij het nasale stemgeluid dat haar personage kenmerkte. De serie werd na een twijfelachtige start een wereldwijde hit, maar werd intussen achttien jaar geleden gestopt. Al zou je dat niet zeggen als je sommige acteurs uit de reeks bekijkt.

Fran Drescher en Charles Shaughnessy - Fran Fine en Maxwell Sheffield

Jarenlang was de seksuele spanning tussen de hopeloos verliefde Fran en haar baas de bron van heel wat grappen in de show, tot de twee uiteindelijk een koppel werden en het programma zodoende aan zijn einde kwam.

Fran Drescher, die de rol van Fran Fine speelde, haalde maar liefst twee Emmy-nominaties en twee nominaties voor een Golden Globe uit haar rol. Sinds het einde van de reeks heeft ze nog de hoofdrollen vertolkt in ‘Living With Fran’ en ‘Happily Divorced’. Ze heeft stemmen ingesproken voor ‘Hotel Transylvanië’ en ‘The Simpsons’ en trad in 2014 zelfs op op Broadway in ‘Cinderella’.

Ook Shaughnessy heeft een tamelijk succesvolle carrière kunnen uitbouwen na zijn rol als Maxwell Sheffield, al was dat ook voor ‘The Nanny’ geen probleem want hij vertolkte eerder al een hoofdrol in ‘Days of Our Lives’.

Na ‘The Nanny’ verscheen Shaughnessy nog in films als ‘Sabrina The Teenage Witch’, ‘Law and Order: SVU’ en zelfs ‘Hannah Montana’.

Zo zien Fran en ‘Mister Sheffield’ er nu uit. Foto: Isopix

Nicholle Tom, Benjamin Salisbury en Madeline Zima - Maggie, Grace en Brighton Sheffield

Beter gekend als Maggie, Grace en Brighton Sheffield, de kinderen van Maxwell. Alledrie waren ze al tamelijk bekende kindsterren toen ze mochten aantreden in ‘The Nanny’, maar enkel Madeline Zima wist dat te vertalen in een grote carrière.

Maggie, Grace en Brighton. Foto: Isopix

Nicholle Tom is nu 39 en sprak de stem van ‘Supergirl’ in voor alle animatiefilms in het DC Animated Universe. Ze speelde kleinere rollen in ‘Ice Angel’, ‘Panic’, ‘Burn Notice’ en ‘Criminal Minds’ en speelde een reporter in ‘The Princess Diaries’.

Benjamin Salisbury, nu 35 jaar oud al schat je hem nauwelijks een dag ouder dan 15, verscheen in de reünie van ‘The Nanny’ en had een rol in een aflevering van ‘Numb3rs’ in 2005. Verder mocht hij enkel nog aantreden in een reclamefilmpje voor Domino’s Pizza.

Zima heeft haar kindsterrenstatus volledig achter zich gelaten en kan een indrukwekkend palmares voorleggen met rollen in bekende films en series als ‘A Cinderella Story’, Gilmore Girls’, ‘Grey’s Anatomy’, ‘Heroes’, en heel wat anderen.

Madeline Zima en Nicholle Tom Foto: Isopix

Daniel Davis en Lauren Lane - Niles en C.C. Babcock

Daniel Davis moet een tijdlang zowat de meest bekende butler op de televisie gespeeld hebben. Na ‘The Nanny’ werd hij genomineerd voor de Tony-award voor Beste Acteur voor zijn rol in toneelstuk ‘Long Mountain’. Hij bleef vooral in het theater, met rollen in musicals en toneelstukken, tot hij in 2006 verscheen in ‘The Prestige’, een film van Christopher Nolan.

Daniel Davis en Lauren Lane als respectievelijk Niles en C.C. Babcock. Foto: Isopix

Ook Lauren Lane heeft na het succes van de populaire reeks het theater opgezocht. In 2001 speelde ze nog de hoofdrol in de film ‘The Cutting Room’, maar verder viel ze enkel op de planken te bewonderen in producties als ‘The Vagina Monologues’ en ‘August Osage County’.

Zo zien ze er nu uit. Foto: Imdb - Instagram

Renee Taylor - Sylvia Fine

Taylor had al een mooie carrière uitgebouwd voor ze in ‘The Nanny’ verscheen, zowel als actrice als schrijfster. Ze kreeg zelfs een Oscar-nominatie voor haar werk aan het scenario van de film ‘Lovers and Other Strangers’ in 1971.

Sinds het einde van de serie verscheen ze nog in onder meer ‘How I Met Your Mother’ en ‘Victorious’, ze verscheen in de Netflix-film ‘The Do-Over’ en leende haar stem aan een personage in ‘Ice Age: The Meltdown’.