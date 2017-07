GERUCHTEN. Vervanger voor Lukaku mag enkel weg bij megabod, trekt Musonda naar topclub?

Het is gebeurd: de transfermarkt is sinds dit weekend officieel geopend. De voetbalclubs zijn natuurlijk al langer bezig met hun huiswerk, wat leidt tot heel wat transfergeruchten. Wij zetten de opvallendste geruchten voor u op een rijtje. Zo zou Charly Musonda Chelsea verlaten voor een topclub. Romelu Lukaku staat nog steeds op de radar van Manchester United, ook al is hij niet de eerste keuze van José Mourinho.

Volgens de Britse krant The Daily Mail is Charly Musonda onderweg van Chelsea naar Celtic. Voor de 20-jarige middenvelder zou Celtic zo’n slordige 6,9 miljoen euro veil hebben. En coach Brendan Rodgers gaf aan dat hij het zou zien zitten om dat transferrecord voor de club te breken voor de jonge Belg, die vorig seizoen voor Real Betis speelde op huurbasis, maar in januari al terugkeerde naar de Blues.

Moussa Dembele vervanger van Lukaku?

Ondertussen is er heel wat gelonk van andere ploegen naar de Fransman Moussa Dembélé die vorige zomer voor 576.000 euro overkwam van Fulham, maar Rodgers wil hem graag bij Celtic houden. “Hij is geen speler die we willen verkopen, maar we weten hoe voetbal werkt en zullen zien wat er gebeurt”, zegt hij. Lees: als er een gigantisch bod richting Celtic vertrekt, zullen ze er eens over nadenken. Everton werd eerder al gelinkt aan de Fransman, hij zou de vervanger van Romelu Lukaku kunnen worden.

Volgens The Sun denkt Everton ook aan Olivier Giroud van Arsenal als mogelijke vervanger voor Lukaku. Giroud, die Arsenal lijkt te verlaten deze zomer, moet zo’n 25 miljoen euro kosten. De Fransman heeft echter meer oren naar een terugkeer naar Frankrijk, zo weet de Britse pers. Marseille en ook Lyon zouden Giroud willen transferen. Die laatste heeft een stapje voor, want Arsenal is geïnteresseerd in Lyon-spits Alexandre Lacazette. En dan is een ruil, plus wat cash, zeer interessant natuurlijk.

Lukaku kan naar United

José Mourinho weet wie hij wil als nieuwe eerste spits bij Manchester United. Niet Romelu Lukaku, wel de Spanjaard en Real-spits Alvaro Morata. Volgens The Sun betekent dat echter niet dat Manchester United Romelu Lukaku schrapt van het lijstje, want de Red Devils hebben nood aan verjonging in hun kern.

Zlatan Ibrahimovic is al vertrokken, José Mourinho wil deze zomer ook afscheid nemen van de (dure) Wayne Rooney. Lukaku wil natuurlijk vooral een transfer naar Chelsea, maar is ook geïnteresseerd om opnieuw onder Mourinho te trainen. Al was het maar om de Portugees, die hem liet vertrekken bij Chelsea, van zijn ongelijk te bewijzen.

Arsenal-speler Alexis Sanchez is momenteel aan de slag voor Chili op de Confederations Cup. Hij kon rekenen op de interesse van Manchester City, maar die verhuis gaat niet door als het van Arsène Wenger afhangt. Die wil zijn Chileen natuurlijk niet van de hand doen. Dat zou PSG dan weer in polepositie zetten, maar ook de Franse topper vist mogelijk achter het net...