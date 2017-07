Deze jonge vrouw had overal pijn toen ze wakker werd in het bed van een vriend. Pas twee jaar later wist ze precies wat er was gebeurd

Ze was met zijn hele familie op café geweest en later op de avond ging ze nog met hen mee naar huis voor een laatste drankje. De toen 19-jarige Angel Rogerson kende de familie al vijf jaar en vertrouwde haar maatje, Douglas Hodgson. Toen de familie van Douglas voorstelde om maar bij hem te gaan liggen in plaats van dronken naar huis te rijden, zag Angel daar dan ook geen graten in. Haar leven zou nooit meer hetzelfde zijn na die bewuste nacht.

Angel was al jaren bevriend met Douglas, net als met zijn zussen en moeder, en samen hadden ze de hele avond op café gezeten. Ze volgde de familie naar hun huis voor een laatste drankje en bleef er ook overnachten.

De familie had gesuggereerd gewoon bij Douglas, die op dat moment al sliep, in bed te kruipen. Dus dat deed Angel. Volledig gekleed ging ze naast haar vriend in bed liggen en viel ze in slaap.

De volgende morgen werd ze wakker met een verschrikkelijke pijn. Hoewel ze nog volledig gekleed was, wist ze wat er gebeurd moest zijn. Ze stuurde Douglas een bericht op sociale media: “Ik weet exact wat je me hebt aangedaan deze nacht.”

“Ik wist dat er iets ergs gebeurd was”

Ze had een vermoeden dat Douglas haar had verkracht terwijl ze sliep en wilde peilen naar zijn reactie. Hij gaf toe haar seksueel betast te hebben, maar zwoor haar niet verkracht te hebben.

Angel, die nog steeds in rouw was om haar grootmoeder die twee dagen eerder begraven was, ging naar de politie nadat ze alles aan haar oudere zus Gemma verteld had. “Ik had gewoon een gevoel dat Douglas iets gedaan had dus ik stuurde hem om een reactie te krijgen. Ik wist dat er iets ergs gebeurd was.”

Attacked: Angel Rogerson, then 19, was friends with Douglas Hodgson (pictured) from Newton ... https://t.co/ENkBsX76Qp via @MailOnline — Fiona R-P (@Fionarp) July 1, 2017

“Ik kon het niet geloven toen hij zei dat hij me betast had in mijn slaap. Ik ben een vaste slaper dus ik ben er niet wakker van geworden. Nadat ik onderzocht was door een dokter om bewijs te vinden van wat Douglas gedaan had, heb ik mezelf met bleekwater gewassen.”

Jarenlange ontkenning

De resultaten bevestigden wat Angel al vermoedde, Douglas had haar verkracht in haar slaap. Dat bleef hij echter 22 maanden lang ontkennen, tot hij dit jaar bezweek onder de druk en toegaf dat dat inderdaad was wat er gebeurd was die bewuste nacht. Hij kreeg een levenslang contactverbod voor Angel en moet voor meer dan zes jaar naar de gevangenis.

“Ik ben blij met de straf die Douglas gekregen heeft. Ik haat hem voor wat hij mij heeft aangedaan”, vertelde Angel na de rechtszaak. “Het is heel moeilijk om nog iemand te vertrouwen. Ik kan niet slapen als er iemand in huis is die ik niet heel goed ken. Maar ik kan de rest van mijn leven niet bang zijn. Ik ben nog steeds aan het verwerken wat er gebeurd is, maar ik kijk uit naar de toekomst.