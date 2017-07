Dries Mertens feest erop los met Kat op Rock Werchter: “Ik ben niet goed bezig”

Dries Mertens was zondag een opgemerkte gast op de wei van Rock Werchter, samen met zijn vrouw Kat Kerkhofs. De aanvaller van Napoli wordt maandag om 11u verwacht in Napels voor zijn medische testen, maar geniet dus nog met volle teugen van zijn laatste dag vakantie. “Ik ben niet zo goed bezig”, lachte Mertens, “maar ik wou mijn vakantie tot op het einde nemen.”

Mertens kwam naar Werchter samen met zijn vrouw Kat Kerkhofs, het is de eerste keer dat het koppel in het openbaar samen is na de huwelijksperikelen. Vorige week waren ze ook al samen op het huwelijk van Rode Duivel Kevin De Bruyne in Italië.

“Eigenlijk ben ik niet zo’n festivalmens. Maar als je dit hier allemaal ziet, dan is dit toch echt geweldig. Ik heb vooral al pintjes gedronken met mijn vrienden en gezellig gebabbeld. Dat is Werchter hé, gezellig samenzijn en praten.”

Maar morgen, dan zit zijn vakantie er definitief op. “Morgenvroeg moet ik het vliegtuig op. Ik heb om 11 uur mijn medische testen bij Napoli. Ik ben niet zo goed bezig, maar wou mijn vakantie tot op het einde nemen.”

Foto: rr