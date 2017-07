Groepje jongeren bedreigt en berooft twee tieners

Evergem - T.V. (19) uit Sleidinge en S.M. (17) uit Evergem werden zaterdagavond aan de Vaartstraat-West overvallen door een groep van acht à tien jongeren. Onder bedreiging van een mes moesten de twee hun smartphone en geld afgeven.

T.V. en S.M. hadden zich het begin van de vakantie wel anders voorgesteld. Toen ze zaterdagavond met de fiets langs de Vaartstraat-West van Kluizen naar de nachtwinkel in Ertvelde reden, werden ze tegengehouden door een groep jongeren. “Ze vroegen aan mijn vriend S.M. of ze zijn gsm eens mochten gebruiken om te telefoneren”, zegt T.V., die zaterdag jarig was. “Hij zei hen dat zijn gsm kapot was. Ze keken naar zijn broekzak en zagen zijn gsm zitten. Ze zeiden dat hij niet moest liegen tegen hen en bevalen hem alles wat hij had af te geven”, aldus T.V.

Mes op de keel

“Toen hij aanstalten maakte om door te rijden, plaatste een van de jongeren zijn voet in het achterwiel. Plots zette een van hen mijn vriend ook een mes op de keel”, aldus T.V. “Daarna richtten de jongeren zich tot mij en bevalen ze me mijn geld en smartphone af te geven. Ze voelden zelfs nog eens aan mijn broekzakken om zeker te zijn dat ik alles afgegeven had. Toen ze ons lieten gaan, zeiden ze dat ze ons zouden neersteken als we de politie belden.”

Na de overval reden T.V. en S.M. via de Noordlaan terug naar Kluizen, waar ze bij een vriend de politie verwittigden. “De politie was heel snel ter plekke en later op de avond werden de daders al gevat”, aldus T.V. “Mijn smartphone wordt momenteel nog onderzocht door de politie en die van mijn vriend is spoorloos.” Hoewel T.V. en S.M. flink geschrokken waren, lieten ze hun avond niet vergallen door de brutale overval en vierden ze alsnog samen met hun vrienden het begin van de vakantie.