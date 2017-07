Videoref opnieuw onder vuur: elleboog tijdens finale levert slechts geel op

Here's the incident leading to the call. Jara clearly clips Werner with a raised elbow pic.twitter.com/STjff6B3In

Tijdens de finale van de Confederations Cup bezondigde de Chileen Gonzalo Jara zich aan een duidelijke elleboogstoot tegen Timo Werner. De scheidsrechter had aanvankelijk niets gezien, waardoor de videoref werd geconsulteerd. Na overleg trok de scheidsrechter... een gele kaart.

De beslissing kon op weinig begrip rekenen bij de Duitsers, die een rode kaart wilden zien. Ook op Twitter logen de reacties er niet om. “Wat baat een videoscheidsrechter als gerechtigheid niet geschied?” klonk het in koor.

Het was overigens niet de eerste keer dat de videoscheidsrechter een opvallende beslissing maakte op deze Confederations Cup. Tijdens de groepsfase gingen de poppetjes aan het dansen in de slotfase tussen Mexico en Nieuw-Zeeland... en dan werd er ook slechts een gele kaart uitgedeeld.

Dus een elleboog geven levert je een gele kaart op #CHIGER #jara — Christian de Graaf (@ChristianGraaf) July 2, 2017

Video assist ref heeft nog veel werk voor de boeg. Linkse hoek met elleboog v Jara donkerrood en dus geen geel. Gemiste kans #chidui #chiger — Menno Langeraert (@menneau) July 2, 2017

What good is video evidence if not properly applied. Jara should be off for #CHI — TX Bill (@GOT_TXBill) July 2, 2017

Video refs have absolutely bottled it there. Blatent red for Jara for a vicious elbow on Werner. Yellow given. — Jack Warrick (@jackwarricksj) July 2, 2017

Vermoedelijk zijn de scheidsrechter en ik de enige 2 mensen op aarde die de vermeende elleboog stoot van Jara niet 100% rood vonden. #chidui — Jordibeeksma (@Jordibeeksma) July 2, 2017

How is that not a red card against Jara, clear elbow, referee saw it on video #Chile #Germany #ConfederationsCup #VAR — Apurv Nagpal (@apurvnagpal) July 2, 2017

Just yellow for #Jara? He smashed #Werner with the elbow, and it looked pretty deliberate. Well, VAR clearly disagrees. #CHIGER — Marco Conradie (@MarcoConradie95) July 2, 2017

this video review thing is cleatly not working... if thats not a red card then why even reviewing it #CHIGER — Vadis Odjidja #8 (@VadisOfficial) July 2, 2017