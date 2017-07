Broer van Barcelona-ster test bij Belgische amateurclub

Schoon volk bij ASV Geel. Zaterdag, in de oefenwedstrijd tegen OH Leuven (2-5 voor OHL), stond in de eerste helft Pol Busquets tussen de palen. De 23-jarige doelman is de jongere broer van niemand minder dan Sergio Busquets (28), middenvelder van Barcelona en het voorbije weekend nog in Argentinië voor het huwelijk van Messi. Busquets traint deze week mee bij de club uit de eerste amateurklasse. Hij kwam in de jeugd uit voor Barcelona en Atlético Madrid, maar speelde in Spanje nooit op het hoogste niveau. Zo’n beroemde naam, de Geelse aanvoerder Jo Christiaens kijkt er niet meteen van op. “We hebben ook al Sam Vanaken, de broer van Hans (Club Brugge, nvdr).”