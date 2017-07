Als de vroedvrouw insemineert, komen er vaker kinderen van

Nu vroedvrouwen in plaats van dokters de kunstmatige bevruchtingen doen in ziekenhuis ZOL in Genk, is de kans op ­succes er flink gestegen. De vroedvrouwen doen aan ‘vriendelijke’ inseminatie’: ze stellen de vrouw op haar gemak, maken een praatje en brengen het zaad trager in dan vroeger. “Er wordt nu zelfs al eens gelachen.”

De vroedvrouwen van ziekenhuis ZOL in Genk blinken van trots. Een van hen stelt vanmiddag de resultaten van een nieuwe studie voor op een Europees congres van experten in Genève. Voor één keer zijn het niet dokters of profs die daar met de pluimen gaan ­lopen.

In februari 2016 besliste het Limburgse ziekenhuis om voortaan de vroedvrouwen de kunstmatige inseminaties te laten doen bij vrouwen die moeilijk zwanger raken op natuurlijke wijze. Voorheen gebeurde dat door assistenten gynae­cologie.

Een jaar later blijkt dat de verandering tot een opmerkelijk resultaat heeft geleid. Bij bevruchtingen met zaad van de ­eigen partner steeg de kans op succes van 9,4 naar 13 procent in vergelijking met de vijf ­jaren daarvoor. Bij donorzaad steeg de kans van 16,6 naar 20,8 procent.

Erg enthousiast

De vroedvrouwen pres­teren dus beter dan de ­assistenten, al heeft dat niets met slechte wil te maken. “Assistenten hebben hun handen meer dan vol”, zegt IVF-consulente Hilde Bijnens. “Het gevolg was dat vrouwen geregeld moesten wachten tot er iemand beschikbaar was. Daarom hebben de vroedvrouwen gevraagd om het van hen over te nemen. Na een korte opleiding mocht dat van het ziekenhuis.”

De behandelde vrouwen zijn erg enthousiast over de nieuwe manier van werken (zie kader). Ze moeten minder lang wachten, ervaren minder stress en de hele procedure verloopt persoonlijker. “Er wordt zelfs al eens ­gelachen”, zegt Bijnens. Met de switch van assistenten naar vroedvrouwen is ook beslist om de bevruchting trager te laten verlopen. Die duurt nu zo’n 30 à 40 seconden. “Trager insemineren zou volgens buitenlandse studies een positief effect hebben.”

Professor Petra De Sutter van de fertiliteitskliniek van het UZ Gent noemt de gestegen kans op bevruchting in Limburg een interessante observatie. Maar een ­reden om nu overal voor vroedvrouwen te kiezen, is er niet. “De huidige ­studie laat niet toe te ­achterhalen wat precies de oorzaak is van het gestegen succes. In de voorbije zes jaar is de werking van een fertiliteits­centrum op meerdere vlakken geëvolueerd. Om te weten welke factoren echt een rol spelen, is dus meer onderzoek nodig.”

Die vervolgstudie komt er zeker, aldus het ZOL in Limburg. In afwachting genieten de vroedvrouwen van hun onverwachte succes. “We doen niet alleen de inseminaties”, zegt Hilde Bijnens. “We mogen nu vaker dan vroeger ouders bellen met het goede nieuws waar ze al zó lang op wachten.”