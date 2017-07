Politie haalt opblaaspoppen uit etalage Fish & Chips

Antwerpen - De politie heeft zaterdag de etalage van Fish & Chips in de Kammenstraat laten ontruimen. Er stonden opblaaspoppen in ‘suggestieve poses’ in de etalage.

Modezaak Fish & Chips richt zich vooral op jongeren en pakt wel vaker uit met opvallende etalages. Onder het motto ‘Sex Sells’ stond de etalage zaterdag vol opblaaspoppen. Sommige stonden daar gewoon te staan, andere waren iets explicieter in hun doen en laten. Lang heeft de opmerkelijke etalage het niet overleefd. Op last van de politie werden de poppen verwijderd wegens ‘aanstootgevend’. De rubberen dames en heren werden afgevoerd naar de opslagplaats van de winkel.

Bij Fish & Chips reageerde men zondag lacherig en verbaasd. Niemand van het personeel wilde de zaak opblazen.

“We hebben geen klachten gekregen van klanten of voorbijgangers. De opblaaspoppen waren een statement. Je kunt moeilijk ontkennen dat seks verkoopt. Dat was dan ook de boodschap die we wilden brengen”, zegt een medewerker.

Toen de poppen verdwenen waren, liet Fish & Chips een geschreven boodschap achter in de etalage. “We hadden een leuke etalage, maar van de politie moest ze weg.”