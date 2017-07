Droomtransfer van Thomas Foket staat op de helling door hartproblemen

De droomtransfer Thomas Foket (22) van AA Gent naar Atalanta Bergamo, waar hij voor vier jaar plus optie kan tekenen, staat “on hold”. De medische keuring bracht hartritmestoornissen aan het licht. Zowel Atalanta als AA Gent gaan vandaag specialisten raadplegen om meer te weten te komen.

Donderslag bij heldere hemel. Vrijdag keerde Thomas Foket terug uit Italië waar hij een batterij medische tests had afgelegd. Er lag een contract voor vier jaar plus optie op een extra jaar klaar bij de club die hem sportief als gegoten zit. Het was wachten op de transfer van Andrea Conti – de man die hij moest vervangen – van Atalanta naar Milan om zijn Italiaanse droom te beginnen.

Maar dit weekend kwam er plots een kink in de kabel. De resultaten van de cardiologische tests van Foket deden de alarmbellen afgaan bij de dokters in Bergamo. Dat het hart van Foket een “bijzonderheid” had, was niet nieuw voor AA Gent, maar daar was men tot dusver van mening dat het geen probleem vormde om te voetballen.

Alleen is Italië op vlak van rigoureuze cardiologische screening bij profvoetballers een voorloper. “We hebben de strengste en meest uitgebreide controles ter wereld”, aldus professor cardiologie Eugenio Martuscelli in La Repubblica. De strenge maatregelen werden geïntroduceerd na de dood van Perugia-middenvelder Renato Curi die in 1977 overleed aan een hartaanval die hij kreeg tegen Juventus.

Overleg met topcardioloog

Afgelopen weekend was het moeilijk om info in te winnen, maar Atalanta Bergamo gaat vandaag te rade bij een topcardioloog in Milaan om meer te weten te komen over de afwijkende harttest van Foket. Volgens onze info gaat het om hartritmestoornissen.

Ook AA Gent zal bijkomende informatie verzamelen. “Ik ga geen uitspraken doen over de zaak-Foket”, aldus algemeen directeur van AA Gent Michel Louwagie. “We gaan in overleg met onze medische staf eerst de nodige info inwinnen alvorens we communiceren.”

Feit is dat de transfer van Foket naar Atalanta voor om en bij de 4 miljoen euro op de helling staat. Atalanta startte in afwachting van het verdict de zoektocht naar alternatieven. Timothy Castagne van Racing Genk is daar één van. Extra pijnlijk is dat Foket zwaar investeerde om deze zomer een transfer af te dwingen. Hij weigerde de voorbije maanden daarvoor een verbeterd contract bij AA Gent te ondertekenen.

Conclusies over het verdere verloop van de carrière van Foket, die onder bondscoach Robert Martinez een vaste waarde werd in de selectie van de Rode Duivels, zijn voorbarig. Er zijn talloze voorbeelden van profsporters en profvoetballers die ondanks hartritmestoornissen en andere hartproblemen een mooie carrière hebben uitgebouwd. De Senegalees Khalilou Fadiga onderging in 2003, op zijn 22ste, in het OLV-ziekenhuis in Aalst een hartoperatie wegens ritmestoornissen, kreeg een defibrillator ingeplant en voetbalde tot zijn 44ste. Ook KV Kortrijk-speler Anthony Van Loo kreeg een defibrillator ingeplant nadat in 2008 ritmestoornissen werden vastgesteld. Ex-tennisser Xavier Malisse en ex-renner Nick Nuyens konden na een simpele kijkoperatie waarbij een aantal zenuwen werden weggebrand hun carrière verderzetten na hartritmestoornissen. Maar topcardioloog en specialist ter zake Pedro Brugada gaf in zijn carrière een topsporter ook al een vijftiental keer het advies te stoppen.

Thomas Foket leeft momenteel tussen hoop en vrees. Als zijn transfer naar Atalanta niet doorgaat, is de schade sowieso enorm.