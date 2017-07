Pijnlijk: TGV heeft vijf uur vertraging bij opening nieuwe lijn

De inwijding van de nieuwe TGV-lijn tussen Parijs en Toulouse is zondag niet verlopen zoals verhoopt. De “train à grande vitesse” kwam namelijk met vijf uur vertraging aan in de “Roze Stad”, zo melden Franse media zondagavond.

Twee nieuwe TGV-lijnen, de negende en tiende in Frankrijk, werden zondag ingewijd. Ze verbinden voortaan Rennes in 1 uur en 25 minuten met Parijs in plaats van 2 uur en 4 minuten, en Bordeaux in iets meer dan 2 uur met de hoofdstad in plaats van 3 uur en 14 minuten.

De lijn Parijs-Bordeaux moet ook de rijtijd tussen Parijs en Toulouse inkorten tot ongeveer vier uur, zelfs al gebeurt de rit tussen Bordeaux en Toulouse niet aan hoge snelheid.

Tot daar dus de theorie. In de praktijk verliep dat zondag niet meteen zoals gepland: de eerste TGV tussen Parijs en Toulouse deed er bijna negen uur over, of bijna vijf uur langer dan voorzien. Dat maakte de trein trager dan de traagste trein tussen de hoofdstad en Toulouse. Die doet er namelijk 7 uur en 20 minuten over, meldt de website 20minutes.fr.

De vertraging had niets te maken met technische problemen bij de TGV maar wel bij een Intercity die op de lijn Bordeaux-Nice in panne gevallen was ter hoogte van Pommevic, met als gevolg dat alle treinverkeer tussen Bordeaux en Toulouse urenlang stil lag, zo legt France Bleu uit op zijn website.

Het treinverkeer kon rond 16u30 geleidelijk hervatten, zodat de TGV, die vanuit Parijs Montparnasse vertrokken was om 8u52, iets na 17u30 aankwam in het station Toulouse Matabiau.