Hier willen de inwoners zelf patrouilleren om de straten veilig te houden

Sint-Niklaas - Een groep inwoners van Sint-Niklaas smeedt plannen voor het oprichten van een burgerwacht. Onder de noemer ‘Leefboar Sinnekloas’ wil ze patrouilles gaan uitvoeren in wijken die bekendstaan voor de (kleine) criminaliteit.

Zwerfvuil, diefstallen en kleine straatcriminaliteit: allemaal problemen waaraan de voormalige cafébaas Ozzy uit Sint-Niklaas zich de jongste tijd blauw ergert. Hij deed via de sociale media een oproep voor het oprichten van een burgerwacht en belegde een open vergadering. Tijdens die samenkomst legde hij samen met enkele medestanders de krijtlijnen vast van Leefboar Sinnekloas.

“We merken dat voor veel mensen de drempel om naar de politie te stappen nog steeds hoog is”, zegt hij. “Met onze burgerwacht willen een aanspreekpunt worden voor de buurtbewoners. We willen bemiddelen, signaleren en helpen waar we kunnen. Zelf voor politieagent of rechter spelen, zullen we nooit doen. Alles moet binnen een correct en wettelijk kader verlopen.”

Fietspatrouilles

Concreet willen de leden van Leefboar Sinnekloas fietspatrouilles uitvoeren in probleemwijken. Dat willen ze doen in nauw overleg met de politie. “We gaan aan de politie vragen op welke uren er in een bepaalde wijk de meeste criminaliteit wordt geregistreerd. Op die tijdstippen zullen wij dan rondrijden in de wijk. We richten ons ook alleen maar op plaatsen waar er geen camerabewaking van de politie is. We denken bijvoorbeeld aan de wijk rond de Witte Molen en Don Bosco. Het is de bedoeling om met Leefboar Sinnekloas een netwerk van buurtwachten uit te bouwen verspreid over heel de stad en op termijn ook in de deelgemeenten. Door onze werking zullen we de politiediensten van heel wat problemen kunnen ontlasten.”

Tijdens de patrouilles zal de burgerwacht herkenbaar zijn. Voorlopig denken de initiatiefnemers aan een sleutellint met daaraan een identificatiebadge. “We willen de afstand tot de mensen heel klein houden en door onze aanwezigheid rust brengen”, schetst Ozzy. “We gaan voor een objectieve aanpak die losstaat van een politieke partij of kleur.”

Leefboar Sinnekloas trekt nu met zijn voorstellen naar burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “We hopen tegen eind september van start te kunnen gaan met de burgerwacht”, aldus Ozzy.