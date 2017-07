Duits bondscoach Joachim Löw: “Dit zullen de spelers nooit vergeten”

Bij Joachim Löw overheerste zondag na winst van de Confederations Cup door Duitsland een gevoel van trots. De bondscoach van de Mannschaft was met een jonge en behoorlijk onervaren ploeg naar het toernooi in Rusland gegaan en ging daardoor niet meteen uit van de eindzege. In de eindstrijd van de Confederations Cup werd zondag Chili met 1-0 verslagen, Lars Stindl maakte de enige treffer tegen de Zuid-Amerikanen.

“De jongens hebben het geweldig gedaan. Ik ben supertrots op ze. Voor de meesten was het voor het eerst dat ze met Duitsland in een finale stonden. Ik weet zeker dat ze dit de rest van hun leven niet vergeten”, aldus Löw, die drie jaar geleden in Brazilië met de Duitse voetballers de wereldtitel won.

“Voor het toernooi had niemand echt rekening gehouden met ons. We hebben met onze jonge ploeg veel teams verrast en zijn per wedstrijd beter gaan spelen”, aldus de 22-jarige Joshua Kimmich, speler van Bayern München. “In korte tijd zijn we naar elkaar toegegroeid. Dat is bijzonder.”