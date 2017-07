CLUBNIEUWS. Standard wil Pool én oude bekende, Benfica-spits naar Essevee

Standard wil zich versterken met de Poolse spits Dawid Kownacki én oude bekende Paul-José Mpoku. Zulte Waregem aast intussen op Benfica-talent Ivan Saponjic, en Eupen haalt Nils Schouterden terug naar de Oostkantons. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Standard wil Pool én Mpoku

Standard heeft vorige week contact opgenomen met Paul-José Mpoku. De 25-jarige Congolees staat nog onder contract bij het Italiaanse Chievo Verona, maar wil daar vertrekken. De Rouches hopen hem te overtuigen om terug te keren. Ook Panathinaikos, waar Mpoku op uitleenbasis speelde, wil hem – maar mist de nodige centen.

Ondertussen melden Poolse media dat Standard en Lech Poznan een akkoord hebben over de transfer van aanvaller Dawid Kownacki (foto) voor 2,5 miljoen euro. Volgens onze bronnen is de deal nog niet helemaal rond, maar zitten de onderhandelingen wel in een vergevorderd stadium.

Gaan ook de goede kant uit: de gesprekken over Milos Kosanovic (27) en Olympiakos. Ook de huurtransfer van Samy Mmaee (20) naar MVV Maastricht is al afgerond.

Spits Saponjic op weg naar Zulte Waregem

Zulte Waregem heeft zijn targetspits bijna beet. De 19-jarige Serviër Ivan Saponjic (1m92) was al met zijn makelaar Nenad ­Jestrovic op de oefenwedstrijd tegen Sparta Petegem (2-5) en legt vandaag medische tests af. Saponjic is een talent dat al op zijn 16de debuteerde voor Partizan Belgrado en twee jaar later een vijfjarig contract tekende bij Benfica. Daar kwam hij nooit verder dan de B-ploeg (8 goals in 40 matchen), maar met de Servische U20 werd hij in 2015 wel wereldkampioen op een tornooi waar hij twee keer scoorde. Nu wil Saponjic – die in het verleden aan Anderlecht werd gelinkt – zijn kans wagen op het hoogste niveau. Zulte Waregem huurt hem in principe een jaar, met een optie op een bijkomend seizoen. Als de Balkan-boy tekent, valt Zinho Gano (Waasland-Beveren) wellicht af als piste voor Essevee.

Schouterden keert terug naar Eupen

Nils Schouterden keert terug naar Eupen. De transfer van de 28-jarige links­midden is weldra rond. Bij KV Mechelen moest hij weg. Schouterden speelde in het seizoen 2013-2014 in tweede klasse al voor Eupen en maakte er toen 17 goals.