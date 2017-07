Reisbus botst op Duitse autosnelweg: “Achttien doden”

De reis van 46 Duitse gepensioneerden naar het Gardameer is vanochtend uitgemond in een nachtmerrie toen hun reisbus tegen een traag rijdende vrachtwagen botste. De politie heeft bevestigd dat er “meerdere doden” zijn gevallen en gaat ervan uit dat het om achttien slachtoffers gaat.

De politie van Oberfranken verklaarde zopas dat “meerdere doden” zijn gevallen bij het busongeluk. Volgens Die Welt is bevestigd dat het om achttien mensen gaat.

Het ongeval gebeurde vanochtend omstreeks 7 uur in de deelstaat Beieren op de autosnelweg A9 in de buurt van de Tsjechische grens. Een reisbus botste aan het begin van een verkeerswerf tegen een traag voorrijdende oplegger geladen met kussens en bedden aan en brandde daarna volledig uit.

Volgens de politie van Oberfranken waren de inzittenden allen gepensioneerden uit de deelstaat Saksen die een reis maakten naar het Gardameer in Italië.

Hulpverleners bij de uitgebrande bus Foto: AP

Alles samen waren 48 mensen aan boord: 46 passagiers en twee chauffeurs.

De politie van Oberfranken meldt dat 30 mensen verwondingen opliepen, waaronder ook velen met zware verwondingen. Twee van hen zouden in levensgevaar verkeren.

Te heet om te doorzoeken

Al snel meldde de politie dat er 17 en later 18 vermisten waren. Toch restte nog een sprankel hoop.

Op de vraag of er doden zijn gevallen, antwoordde politiewoordvoerder Jürgen Stadter om 11 uur nog: “Over de 18 andere inzittenden is het nog niet duidelijk wat met hen is gebeurd. We hopen dat sommigen onder hen in shock uit de bus zijn weggelopen na het ongeval. Maar we zijn ook realistisch. Op het einde van de dag zou het kunnen dat er ettelijke doden zijn geteld.”

Maar die hoop lijkt nu verzwonden.

De chauffeur van de aangereden oplegger zou ongedeerd zijn en al een verklaring hebben afgelegd.

De politie kan voorlopig de binnenruimte van de bus nog niet doorzoeken omdat het er nog te heet is. Specialisten uit heel Duitsland zijn opgeroepen om de lijken te identificeren.

Reddingshelikopters landden op de snelweg om hulp te kunnen bieden. Foto: AP

Meerdere reddingshelikopters landden op de snelweg, waardoor de A9 voor alle verkeer in beide richtingen werd afgesloten. De politie roept op de A9 de hele dag te mijden.