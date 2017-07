Hij stopte met voetballen omdat hij geen speelkansen kreeg bij Anderlecht, nu wint deze 17-jarige zijn eerste koers

Dilbeek - De 17-jarige Remco Evenepoel won dit weekend de juniorenkoers in Bollebeek. Knap, zeker als je weet dat de Dilbekenaar pas dit seizoen resoluut voor het wielrennen koos. Daarvoor was Evenepoel een beloftevolle voetballer, die zelfs aanvoerder bij de jeugdelftallen van Anderlecht en de Rode Duivels was. Door een gebrek aan speelkansen stopte hij deze lente met voetballen.

Evenepoel demarreerde aan de voet van de slotklim. Enkel Ponsaerts had een antwoord in huis en ging erop en erover, maar Evenepoel had het laatste woord en won. Platteeuw werd derde voor Smet, Van Mulders en Verhulst.

“Bij Anderlecht kreeg ik te horen dat er geen doorgroeimogelijkheden waren. Bij KV Mechelen kreeg ik een mooi voorstel, maar Anderlecht weigerde medewerking aan een transfer”, zo vertelde Remco Evenpoel eerder dit jaar in onze krant. “Ik raakte het beu en besloot dan maar in de voetsporen van mijn vader Patrick te treden.” Niet alleen was zijn vader in de jaren ‘90 profwielrenner, Evenepoel treedt zo in de voetsporen van Greg Van Avermaet. Die was in het verleden doelman was bij Beveren.