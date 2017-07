De Tour de France verlaat vandaag alweer België. Na de finish in Luik van zondag, trekt het circus vandaag van Verviers naar het Franse Longwy. In de straten van Verviers daagden heel wat mensen op voor de Tourstart, in tegenstelling tot de twee eerste dagen in Düsseldorf. Al zat het zonnige weer en de aanwezigheid van het kruim van de wielerwereld daar zeker voor iets tussen!