STAGEDAGBOEK ANDERLECHT. Teo traint in blote bast

Anderlecht vertoeft van zondag 2 juli tot zaterdag 8 juli op stage in het Oostenrijkse Saalfelden. Jürgen Geril is ter plaatse en houdt u dagelijks op de hoogte van het reilen en zeilen bij paars-wit.

Zondag 2 juli: Teo voetbalt in blote bast

De (lege) spelersbus van Anderlecht vertrok vrijdag al naar het Oostenrijkse Saalfelden, de spelers arriveerden zaterdag met het vliegtuig op het stageoord. In het Alpenland worden ze dus in stijl rondgereden in hun eigen autocar.

Die parkeerde om 16.30 uur aan het oefenveldje waar paars-wit gaat trainen. Al is het goed mogelijk dat dat morgen al verandert want de technische staf was niet tevreden over de staat van het terrein. En eerlijk: na anderhalf uur training zagen we inderdaad heel veel losse graszoden liggen waardoor er voor de volgende dagen een andere locatie wordt gezocht.

Omdat de zon er eindelijk wat was doorgekomen, was de eerste oefensessie op Oostenrijkse bodem wel direct pittig. Lukasz Teodorczyk moest er zelfs zijn shirtje voor uittrekken net toen hij de bal kreeg toegespeeld. De Pool liet zich niet van de wijs brengen en deed dan maar verder in zijn blote bovenlijf. Zowaar eentje zonder tattoos, een zeldzaamheid bij voetballers.

Geen enkele Brusselaar had trouwens tijd om te talmen, want trainer René Weiler zat er meteen kort op. Teo, tu n’ as rien compris, hein kreeg Teodorczyk meteen te horen toen hij niet deed wat hij moest doen. En toen het tijdens een wedstrijdje na een kwartier nog altijd 0-0 stond eiste Weiler meer acties. Paars-wit mag dan wel kampioen zijn, de Zwitser is niet van plan om los te laten.

Alleen Andy Najar deed het wat rustiger aan. De Hondurees sukkelde vorig jaar met een knieblessure en gaf vrijdag het volle pond tegen Oudenaarde. Daarom beperkte hij zich nu tot rondjes lopen, maar toen dat ook niet snel genoeg ging kreeg Najar eveneens de aanmaning om zijn tempo op te drijven.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News