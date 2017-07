GERUCHTEN. Arsenal dicht bij twee topspelers, monstertransfer voor Neymar in de maak?

Arsenal staat voor een belangrijk seizoen, maar de dure toptransfers blijven voorlopig uit. Daar komt binnenkort verandering in, want volgens de geruchtenmolen staat Arsène Wenger op het punt om Riyad Mahrez van Leicester aan te trekken. Bij Barcelona lijkt er dan weer een einde te komen aan de hegemonie van ‘MSN’, want Neymar lijkt betrokken te worden in een ware monstertransfer. Uw dagelijkse portie transfergeruchten!

Arsenal speelt dit seizoen voor het eerst in 20 jaar geen Champions League, maar toch hopen de fans van de Gunners op enkele toptransfers, om een signaal te geven naar buitenwereld. Zo werd verdediger Sead Kolasinac al gehaald bij Schalke, maar vooral op het middenveld heeft Arsenal nieuwe spelers nodig.

Het Italiaanse Calciomercato meldt dat de Gunners vandaag de transfer van Riyad Mahrez zal afronden. De 26-jarige Algerijn had een groot aandeel in de historische landstitel van Leicester met achttien doelpunten en heel wat assists. Ook spits Alexandre Lacazette (Lyon) staat dicht bij een transfer naar de Gunners, voor de Fransman zou Wenger zo’n 50 miljoen euro neertellen.

Neymar naar Frankrijk of Engeland?

Verlaat Neymar Barcelona? De Braziliaan heeft een gigantische afkoopclausule in zijn contract, zo’n 200 miljoen euro, maar volgens het Spaanse Don Balon zou dat Manchester United én PSG niet tegenhouden om een bod te doen op de dribbelvaardige aanvaller.

Een transfer is wel niet voor meteen: Neymar is op dit moment nog steeds op vakantie, terwijl de nieuwe coach van Barcelona Ernesto Valverde nog niet met Neymar gesproken heeft. Don Balon meent echter de weten dat Neymar vragen heeft over het gebrek aan transferactiviteit bij de Blaugrana, en daarom nadenkt over een mogelijk vertrek.

PSG wil ook Coutinho

PSG wil niet enkel Neymar, de Parijzenaars grepen vorig seizoen naast een vijfde opeenvolgende titel. Een doorn in het oog van de steenrijke eigenaars, die dan ook een stevig offensief voor ogen hebben op de transfermarkt. Naast Neymar wil PSG ook de Braziliaanse spelmaker Philippe Coutinho losweken bij Liverpool. Volgens de Daily Mirror heeft PSG zelfs al contact opgenomen met Liverpool, de Reds willen praten over een transfer... maar vragen 100 miljoen euro.

Liverpool zoekt in Duitsland

Maar ook Liverpool zit niet stil. Coach Jürgen Klopp wil zijn middenveld versterken en heeft zijn doelwit gevonden in Duitsland. Volgens verschillende Britse media wil Klopp namelijk Naby Keita, de 22-jarige Guineese middenvelder van RB Leipzig overnemen. Maar ook de Reds zullen in de geldbuidel moeten tasten, want Leipzig luistert enkel bij een bod van 80 miljoen euro. Stevig bedrag voor een defensieve middenvelder, die vorig seizoen wel acht doelpunten scoorde en zeven assists uitdeelde bij de runner-up in de Bundesliga.