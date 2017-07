Aron Winter maakt technische staf Ajax compleet

Aron Winter is definitief toegetreden tot de technische staf van het eerste elftal van Ajax. De 87-voudige Nederlandse international reist maandag mee als assistent van hoofdtrainer Marcel Keizer naar het trainingskamp in het Oostenrijkse Zillertal.

Winter was al in dienst bij Ajax als trainer van het hoogste juniorenelftal. Hij werd de afgelopen weken al nadrukkelijk genoemd om de staf van Keizer aan te vullen. Die bestaat verder uit de assistenten Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp.

Keizer lichtte voor het vertrek naar Oostenrijk de rolverdeling toe. “De technische staf is compleet. We staan met zijn vieren voor de groep: Hennie, Aron, Dennis en ik. Met Hennie, Aron en keeperstrainer Carlo L’Ami zit ik op de bank bij wedstrijden. Er is geen sprake van eerste of tweede assistent. Ik hoop constant op een open discussie met als doel het team en de spelers beter te maken”, aldus Keizer.