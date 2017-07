Opvallend: de naam van prins Harry is niet echt Harry

We weten wie hij date en naar waar hij op vakantie gaat, maar blijkbaar is het minder bekend dat prins Harry eigenlijk helemaal niet zo heet. Zijn echte naam is namelijk Henry en om volledig te zijn, klinkt zijn koninklijke titel als volgt: His Royal Highness Prince Henry of Wales.

Een tijdje geleden kwam het nieuws bovendrijven dat Meghan Markle, de vriendin van prins Harry, niet haar echte, eerste naam gebruikt. Ze zou eigenlijk Rachel heten, maar koos voor haar tweede voornaam als artiestennaam. Nu blijkt echter dat ook prins Harry eigenlijk niet Harry heet, maar wel Henry.

Officieel werd hij geboren als Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor en de koninklijke titel die hij kreeg, luidt His Royal Highness Prince Henry of Wales. Nergens valt dus de naam Harry te bespeuren, maar dat is wel zijn roepnaam en dat is blijkbaar niet ongewoon in Engeland. Dat komt omdat Henry een traditionele koninklijke naam is die eerst werd gebruikt in Duitsland en Frankrijk voor het naar het VK overwaaide en als je die in het Engels uitspreekt, klinkt het als 'Harry'.