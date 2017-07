STAGEDAGBOEK CLUB BRUGGE. Blauw-zwart gaat op stage en neemt mee... Jérémy Perbet

Club Brugge vertoeft van zondag 2 juli tot zondag 9 juli op stage in het Nederlandse Garderen. Onze journalist Junior Verbeeke is ter plaatse en houdt u dagelijks op de hoogte van het reilen en zeilen bij blauw-zwart.

Zondag 2 juli: Blauw-zwart gaat op stage en neemt mee... Jérémy Perbet

Club Brugge is zondag na een busrit van ongeveer drie uur vanuit Brugge aangekomen in het Nederlandse Garderen. Blauw-zwart werkt in De Veluwe voor de vierde opeenvolgende keer de zomerstage af. De (bijna) complete spelersgroep van coach Ivan Leko verliet in de late namiddag Brugge om in de gekende omgeving van de bossen in Garderen de derde voorbereidingsweek aan te vatten. Het wordt de komende week in het vooruitzicht van de eerste Europese wedstrijden op het eind van deze maand gegarandeerd zwoegen en zweten geblazen.

Deze week zijn alle oefensessies op de velden van De Veluwse Boys om 10.30 uur en 16.30 gepland, behalve die op woensdag (wedstrijd tegen Oleksandria, 19 uur), donderdag (’s namiddags teamactiviteit) en zaterdag (wedstrijd tegen Waasland-Beveren, 16.30 uur).