Per ongeluk je vakantiefoto’s gewist? Blijf kalm en doe niets voor je dit gelezen hebt

U vraagt: "Ik zag nauwelijks wat er op het scherm van mijn telefoon stond en ik wilde één foto wissen, maar nu zijn al mijn foto's weg. Kan ik ze nog terugvinden?"

Het allerbelangrijkste wanneer je plots je vakantiefoto’s kwijt bent, is om niet meteen de ene na de andere mogelijke oplossing te gaan bedenken voor je een echt ‘game plan’ hebt. Blijf kalm, wacht tot je voor je eigen laptop kan gaan zitten en maak vooral geen overhaaste beslissingen. Vind je je foto’s ook niet terug in Google Drive, Google Photos, Onedrive, Dropbox of iCloud? Dan is het enige wat je nodig hebt stalen zenuwen en, toegegeven, een kleine dosis geluk.

Als je al de nodige voorzorgsmaatregelen wil treffen zodat je zeker de foto’s op je smartphone niet verliest: die worden onderaan dit artikel besproken.

Optie 1: Laat apps het werk voor je doen

Deze optie werkt alleen als je foto’s op je Android-smartphone kwijtgeraakt bent. Indien je de foto’s op je camera of iPhone niet meer terugvindt, ga dan meteen naar optie 2.

Android-gebruikers halen verwijderde foto’s op hun smartphone relatief makkelijk terug, daar zijn namelijk apps voor. De bekendste zal zowat ‘DiskDigger Photo Recovery’ zijn. Een gratis app die je gewoon kan downloaden in de Play Store. De app scant zowel je SD-kaart als het geheugen van je telefoon zelf en geeft je zelfs de mogelijkheid de herwonnen foto’s meteen te uploaden naar Google Drive of Dropbox.

Andere opties zijn Dumpster Photo & Video Restore of DigDeep Image Recovery.

Optie 2: Op naar de pc

Als de eerste twee opties niet mogelijk zijn, leggen we je hier uit hoe je aan de computer je foto’s alsnog terughaalt. Op een Windows-pc kan je de desktop-versie van de eerder genoemde ‘DiskDigger’ installeren. Je stopt je SD-kaart gewoon in je kaartlezer, start het programma op en laat het de beschadigde geheugenkaart scannen. Het programma zal je al snel een lijst tonen met mogelijk te herstellen foto’s, dit werkt voor geheugenkaarten uit alle soorten smartphones of camera’s.

Op een Apple-computer kan je PhotoRec installeren voor hetzelfde resultaat. Ook de gratis software ‘EaseUS’ is een optie, en beschikbaar voor zowel Windows als Mac.

Voorzorgsmaatregelen

Als je alle vakantiefoto’s met je smartphone maakt, kan je voor je op vakantie vertrekt instellen dat je telefoon telkens je verbonden bent met wifi, een back-up van je foto’s naar ‘de cloud’ stuurt. Het meest voor de hand liggende voor Android is Google Drive of Google Photos, en voor iPhone je iCloud. De kans is groot dat je telefoon dit al doet, maar het is de moeite waard het even te checken. Zo verlies je nooit al je vakantiefoto’s in één keer en kan je jezelf al heel wat leed besparen.

Maak IT-vrienden

Dit is een lifehack voor iedereen die hem wil horen: maak vrienden in de informaticasector. Het is een pak aangenamer als je bij een dergelijk probleem iemand kan bellen die je vertrouwt. Met een beetje geluk hebben zij je probleem opgelost voor je “plakboek met vakantiefoto’s” kan zeggen. Maar pas op, IT’ers zijn ook mensen, ze merken het als je hen enkel om die reden contacteert.

Zo zorg je ervoor dat je iPhone een automatische back-up van je foto’s maakt. Video: ITJungles