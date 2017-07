Pesters noemden haar “monster" en "chocoladekoekje”: nu doet Evita mee aan Miss Universe

De dromen van Evita Delmundo zijn niet alledaags: de 20-jarige is vastbesloten om volgend jaar haar kans te wagen voor de titel van ‘Miss Universe’. Daarmee wil ze al de pesters uit haar verleden bewijzen dat het ook anders kan, ondanks het feit dat ze haar vroeger treiterend “een monster” of “chocoladekoekje” noemde.

Evita is al sinds haar geboorte over heel haar lichaam bedekt met moedervlekken. Ze zag er heel anders uit dan de andere kindjes, waardoor die haar begonnen te pesten en te treiteren. “Monster”, “chocoladekoekje”, “dalmatiër”... Ze kreeg het allemaal naar haar hoofd geslingerd.

“Vroeger wilde ik echt dat alle vlekken zouden verdwijnen”, geeft Evita toe in een interview met Elle Magazine. “Maar de dokters zeiden me dat het risico enorm groot was voor mijn gezondheid, als ik alles zou laten verwijderen. Door die mededeling heb ik mezelf de kans gegeven om er echt over na te denken: er zat niets anders op dan mijn lichaam gewoon te accepteren zoals het is.”

Het zit vanbinnen

Nu is de twintiger echter heel tevreden dat ze niets heeft laten veranderen. “Ik was 16 jaar toen ik op een zomerkamp begreep hoe het echt zat: schoonheid zit vanbinnen. Op die dag accepteerde ik wie ik was en hoe ik eruitzag.”

Daarom besloot ze om deel te nemen aan de Miss Universe verkiezing. “Ik wil laten zien dat je er niet moet uitzien zoals op televisie om mooi te zijn. Het gaat niet om het perfecte gezicht of het perfecte lichaam. Maar echte schoonheid zit in hoe je bent als persoon en de manier waarop je van jezelf houdt,” besluit ze.

