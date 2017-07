AS Roma zet Radja Nainggolan centraal in nieuw campagnebeeld

Francesco Totti, Il Capitano, heeft zijn voetbalschoenen bij AS Roma opgeborgen. Een Rode Duivel is de nieuwe held van de Romeinse club: Radja Nainggolan

AS Roma blaast dit jaar negentig kaarsjes uit. Die negentigste verjaardag vieren de rood-gelen in stijl. Ook verzorgt de topclub zijn abonnementenwerving en merchandising-campagne extra goed. In het straatbeeld en in de verscheidene shops van AS Roma zijn afbeeldingen van Radja Nainggolan te zien.

Daarbij zet de club de loyauteit van de Rode Duivel in de verf. “Urbs aeterna. Aeterna fides” staat het in het Latijn en in hoofdletters: “Eeuwige stad. Eeuwige trouw.”

Ook in het nieuwe seizoen blijft de passie van de Romeinen voor AS Roma dezelfde want “nieuw seizoen, zelfde passie” is, niet in het Latijn maar in het Engels, de onderzin van de campagne.