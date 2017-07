Jonge Belg tekent contract bij Manchester United: “Doelstelling is het eerste elftal halen”

Voetballer Largie Ramazani (16) uit Lebbeke tekende een overeenkomst bij het grote Manchester United. De jonge aanvaller wil er op termijn schitteren in het eerste elftal. Hij verblijft in Engeland bij een gastgezin.

De familie Ramazani heeft Burundese roots, maar de zonen van Mwajuma Shabani en Mwanuke Ramazani hebben een Belgisch paspoort. En het zijn stuk voor stuk talentvolle voetballers. Maar Largie spant de kroon. “Hij begon bij Anderlecht en verhuisde nadien naar Charlton Athletic”, zegt papa Mwanuke. “En daar bij de U17 deed hij het zo goed dat heel wat topclubs stonden aan te schuiven om hem binnen te halen. En het is dus Manchester United geworden. Bij Charlton maakte hij misschien meer kans om snel in het eerste elftal te komen. Toch is dit misschien de kans van zijn leven. En die moest hij grijpen.”

Largie komt er in het scolarshipsysteem terecht. Dat houdt in dat hij een jaar kan proeven van wat de topclub te bieden heeft. Nadien kan hij drie jaar als prof aan de slag bij de club van José Mourinho. “Het is een grote droom die uitkomt”, zegt Largie. “Ik ben fier op wat ik tot nu al heb verwezenlijkt. Maar in het eerste elftal van Manchester United kunnen spelen, dat is de doelstelling. En ik zou ook zeer graag voor de Rode Duivels spelen. United is de club van mijn dromen. En ook mijn broer Rodrigue en mijn papa zijn vurige fans van de club.” De jonge aanvaller scoorde het voorbije seizoen bij de U16 van Charlton 32 keer. “Ik gaf ook 18 assists. Dat is Manchester opgevallen.”

Een groot talent is de Lebbekenaar dus. En daarmee heeft de gemeente enkele jaren na Geert De Vlieger opnieuw een profvoetballer. En wat voor eentje. “Mijn zoon kan op meerdere posities spelen”, volgens Mwanuke. “Ook mijn drie andere jongens doen het goed, maar Largie is een echt natuurtalent. In Burundi heb ik wel wat gevoetbald, vooral met vrienden dan. Hij is echt gek op het spelletje en heeft er ook alles voor over. Want om echt prof te worden moet er hard gewerkt worden.” Papa Mwanuke werkt ondertussen als scout voor een Londens bureau en spoort nog meer talenten op voor Engelse clubs.