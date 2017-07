Stier met ballen aan zijn lijf gaat aan de haal met die van de toreador

Wat een groot moment moest worden voor Juan Miguel, een toreador, eindigde in mineur. In de ‘Plaza de Toros de Las Ventas’ stond hij samen met een stier klaar om de mensen van een heus spektakel te voorzien. En dat kregen ze ook... toen de stier Juan z’n ballen verwondde.

Hij is het nochtans gewend om stierengevechten te begeleiden, de Spanjaard Juan Miguel. Maar het liep helemaal verkeerd af in een Madrileense stierenarena. De stier greep Juan eerst vast aan z’n scrotum en daarna aan de nek. Gelukkig werd hij snel door de aanwezige verpleegkundigen naar de EHBO gebracht, waar duidelijk werd dat hij ook nog een hersenschudding had overgehouden aan de val. Niet veel later werd hij geopereerd in het dichtstbijzijnde ziekenhuis, San Francisco de Asis.

De laatste tijd worden meer en meer incidenten van stierengevechten gemeld, waardoor de geruchten over eventuele sluiting van stierenarena’s steeds luider worden. Want niet elke toreador overleefthet stierengevecht altijd. Zo vond er twee weken geleden nog een dodelijk incident plaats in het zuiden van Frankrijk.