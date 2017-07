Moeder doet zich voor als haar 13-jarige dochter om sm-pedofiel te ontmaskeren

Een moeder heeft een pedofiel kunnen ontmaskeren door zich voor te doen als haar dochter van 13. Dat deed ze nadat ze vreemde berichten op het Facebookprofiel van haar dochter had gevonden.

Kelly Carberry (34) besloot om de Facebookpagina van haar dochter eens voor het eerst te checken. Haar dochter is immers nog maar 13 en heeft al een Facebookprofiel. Maar Kelly was vooral geshockeerd toen er plots een privébericht tevoorschijn kwam waarin gevraagd werd “of ze beloofde haar mond te houden.” Het was een bericht bedoeld voor haar dochter, maar Kelly wist meteen dat er iets niet juist was. Daarop besloot ze ook andere berichten te lezen die haar dochter Chloe-Marie had ontvangen.

Chloe-Marie bleek meerdere berichten gekregen te hebben van een man, die zich voordeed als een tienermeisje, die probeerde om Chloe-Marie ervan te overtuigen zijn sm-fantasieën uit te voeren.

Kelly besloot de man te ontmaskeren en deed zich daarom voor als haar 13-jarige dochter. “Ik antwoordde op zijn berichten, terwijl ik alsof deed dat ik Chloe-Marie was”, vertelt Kelly aan de Britse tabloid Daily Mail. “Hij vroeg of ik alleen was, en vroeg of ik de deur van mijn kamer kon sluiten.”

Na een tijdje onthulde Kelly toch dat zij het was die met de man aan het chatten was, en niet Chloe-Marie zelf.

Andere moeders waarschuwen

Niet veel later verwijderde de man zijn Facebook-profiel. “Ik wil andere kinderen en ouders waarschuwen voor deze man”, zegt Kelly. En dat deed ze dan ook. Via sociale media bracht ze anderen op de hoogte van de man die met haar dochter probeerde te praten. Kelly kreeg daarop meerdere berichten van andere moeders. Ook hùn dochters hadden dergelijke Facebook-gesprekken gehad met de man. “Met de reacties die ik gekregen heb van andere ouders, denk ik dat er minstens 100 meisjes zijn metwie de man gepraat heeft.”

Politie

“Ik heb intussen zijn echte naam”, zegt Kelly nog. Ze is daarmee naar de politie gegaan. “En ik heb ook met mijn dochter gesproken over veiligheid online en over hoe ze voor zo’n dingen moet oppassen.”