Deze man gaat 's ochtends op zijn knieën en trouwt nog dezelfde dag met zijn Christine

Oud-Heverlee - 's Morgens ten huwelijk worden gevraagd en dezelfde avond nog in het huwelijksbootje stappen. Dat overkomt niet elke bruid. Toch was het geen onbezonnen beslissing, maar een volledig uitgekiend feest. Gerrit Versyck was immers al acht maanden aan het plannen om zijn toekomstige vrouw Christine Van den Hove uit Blanden zaterdag de dag van haar leven te geven.

Al goed dat Gerrits partner Christine zaterdagochtend "ja" zei, toen hij op de knieën ging om haar ten huwelijk te vragen. Anders had hij alle gasten moeten afzeggen, de ceremonie moeten aflassen en het feest moeten afblazen. Hij was er al acht maanden mee bezig zonder dat zijn toekomstige bruid er iets van in de gaten had. Tegen haar had hij gezegd dat hij bezig was met de organisatie van een groots feest voor zijn vijftigste verjaardag.

Totdat hij haar ten huwelijk vroeg en haar nadien uitnodigde op haar eigen huwelijksfeest, dezelfde avond nog. "Nu ben ik al wat bekomen", lacht de kersverse bruid. "Deze ochtend kon ik het allemaal niet vatten, maar nu heb ik het feest toch bewust kunnen meemaken." Gerrit zelf zou het niet anders hebben willen doen, integendeel: "Mooier kon het gewoon niet zijn."