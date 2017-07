ANALYSE. Sagan wacht een moeilijke strijd

Niemand die in de voorbeschouwingen ook maar een seconde twijfelde over het feit dat Sagan in Parijs voor de zesde keer op rij het groen zou winnen. Ondanks een ritzege op dag drie lijkt die missie voor de Slovaak lastiger dan ooit te worden. Hij is zeker goed genoeg, hallo demonstratie in Longwy. Maar de concurrentie is dat ook. Correctie: hij krijgt voor het eerst echte concurrentie in zijn raid op het puntenklassement.