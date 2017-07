De perfecte billen? Kwestie van rekenen, zegt de wetenschap

Hoe rond zijn de perfecte billen? Het antwoord zal voor iedereen anders zijn, maar de Duitse plastisch chirurg Paul Heidekrueger en zijn team hebben een poging gedaan het ideale achterwerk in een wetenschappelijke formule te vatten.

De magische formule zit hem volgens Heidekrueger in de verhouding tussen de omtrek van het middel en de omtrek van de heupen. Wanneer je de heupomtrek deelt door de omtrek van het middel en je komt uit op een quotiënt rond de 0.70, benader je volgens hem de perfecte billen.

Een voorbeeld: het Britse topmodel Rosie Huntington-Whiteley heeft een middel van 63.5 centimeter en een heupomtrek van 88.9 centimeter. Deel die door elkaar en je komt op 0.71, bijna de perfecte verhouding. Andere vrouwen die deze perfectie benaderen zijn Beyoncé, Marilyn Monroe, Sofia Loren en Elisabeth Taylor.

Wereldwijde consensus

De formule is ontstaan op basis van een rondvraag bij 1.032 deelnemers, onder wie 583 plastisch chirurgen, uit veertig verschillende landen. Zij kregen digitaal bewerkte foto's te zien van een 27-jarig model, die op verschillende foto's verschillende lichaamsverhoudingen had. De resultaten van hun rondvraag werden gepubliceerd in het vakblad 'Plastic and Reconstructive Surgery'.

Hoewel er per land wel verschillen waren (in Latijns-Amerikaanse landen wordt een voluptueuze achterwerk doorgaans mooier gevonden dan in Europa of Azië), is er volgens de wetenschappers wel een wereldwijde consensus als het gaat om de verhouding middel-heupen.

Ze zijn niet de eersten die tot die conclusie komen: in 2010 al legde de Nieuw-Zeelandse antropoloog met een vergelijkbaar onderzoek de 'ideale' verhouding van 0.70 vast.