Over water lopen? Makkie voor deze vrouw!

Lopen over water; het is niet voor iedereen weggelegd. Maar de Amerikaanse Katie Rick kan het als geen ander. De vrouw toonde haar speciale loopskills op het ‘Log Rolling Championship’ in Wisconsin en de beelden zullen je verstomd doen staan.

Een boekhoudster tijdens de uren, maar een echte ‘log roller’ erna. Katie Rick is een echte professional als het aankomt op ‘log rolling’. Bij deze sport is het de bedoeling om zo snel mogelijk aan de overkant van het water te geraken door op boomstammen te lopen. Rick behaalde met haar prestatie op het kampioenschap een elfde plaats ter wereld en is zo de beste Amerikaanse ‘log roller’.