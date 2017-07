98-jarige man wordt miljonair na 70 jaar oude investering. Nu besluit hij er zijn grootste droom mee waar te maken

Het begon met een kleine investering, maar nu heeft de slimme keuze van de 98-jarige Russ Gremel uit Chicago eindelijk iets opgebracht. Niet zomaar enkele honderdduizenden euro’s. De man krijgt zijn belegging terug die maar liefst 1,8 miljoen euro waard is. Met die enorme winst heeft de hoogbejaarde man geweldige plannen.

Russ was een zuinige man. Al vanaf zijn jonge jaren leefde hij zuinig en at hij liever havermoutpap dan op restaurant te gaan. Zijn laatste auto hield hij 25 jaar draaiende, alvorens hem weg te doen. Maar het was een andere investering die hem het meeste geld zou opleveren, eentje die hij 70 jaar geleden in gang had gezet.

Van 880 naar 1,8 miljoen euro

Toen Russ 28 jaar was, besloot hij aandelen te kopen van Walgreens, een drogisterij in Amerika. Hij zette 1.000 dollar van zijn spaargeld in, wat ongeveer 880 euro is. Veel geld voor de man in die tijd, maar hij dacht dat het geen dom idee was, aangezien mensen altijd medicijnen zouden blijven kopen en vrouwen altijd make-up zouden willen hebben. Die portefeuille zou hij 70 jaar niet aanraken.

Tot nu. Want onlangs besefte hij dat zijn investering wel eens heel veel geld waard zou kunnen zijn. Walgreens is namelijk uitgegroeid tot een immense keten met meer dan 8.300 filialen, verdeeld over de hele Verenigde Staten.

Alles weg

Maar in plaats van zijn laatste jaren in ongeziene luxe te vertoeven, besluit de man op het geld te doneren aan het goede doel. “Ik heb toch geen vrouw of kinderen”, aldus de man. Die donatie wil hij niet doen wanneer hij sterft, maar nu al. En daar is het ‘Illinois Audubon Society’ heel blij mee, want zijn gaan er een opvangcentrum voor dieren en een natuurreservaat mee aanleggen. “Waarom zou ik het nu niet geven, zodat ik het reservaat zelf al werkelijkheid kan zien worden”, zegt hij. “Je moet iets goed doen voor de wereld. Dat is waar geld voor dient.”