Hoe komen vuilniszakken van de stad Antwerpen op de catwalk in Parijs terecht?

Amper 75 cent kosten ze in Antwerpen in de winkel, maar voor hun nieuwste collectie toverde het Vlaams modelabel A.F. Vandevorst enkele vuilniszakken om tot baljurk, top of hoed. En dat op de meest exclusieve catwalk van Parijs: die van de Haute Couture Fashion Week. “We hebben altijd al getoond waar we zin in hadden.”