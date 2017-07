AS Monaco plukt Kongolo weg bij Feyenoord

AS Monaco heeft maandag Terence Kongolo voorgesteld als nieuwe aanwinst. De linksvoetige verdediger komt over van Nederlands kampioen Feyenoord en tekende in het prinsdom een contract voor vijf seizoenen. De Rotterdammers zouden zo’n 13 miljoen euro vangen voor de drievoudig Nederlands international.

De 23-jarige Kongolo is een jeugdproduct van Feyenoord en maakte zijn debuut in de hoofdmacht van de Rotterdammers in april 2012. Kongolo, die zowel als linksachter als als centrale verdediger gebruikt kan worden, kwam sindsdien tot 138 officiële matchen voor Feyenoord. De afgelopen twee seizoenen veroverde hij de Nederlandse titel (2017) en beker (2016).

Zijn debuut in Oranje maakte Kongolo eind mei 2014. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal nam de Feyenoorder meteen ook op in zijn definitieve selectie voor het WK in Brazilië. Daar veroverde Kongolo brons met Oranje. Zijn aandeel daarin was wel niet erg groot, want de Nederlander met Congolese roots mocht slechts een minuutje invallen in de groepsmatch tegen Chili.

Voor Monaco is Kongolo de vijfde inkomende transfer. Eerder kwamen ook Rode Duivel Youri Tielemans (Anderlecht), Soualiho Meité (Zulte Waregem), Jordy Gaspar (Olympique Lyon) en Diego Benaglio (Wolfsburg) de Franse kampioen al versterken. Aan uitgaande zijde viel het vertrek van ex-Bruggeling Nabil Dirar (Fenerbahçe) en Bernardo Silva (Manchester City) te noteren.